Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde dün ne oldu? Sadi ne yaptı? Gelecek bölümde ne var?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi başarılı oyuncu kadrosu ve iddialı senaryosuyla ilgi çekiyor. Dizide ünlü oyuncu Ertan Saban 'Sadi Payaslı' rolüne hayat verirken, Özge Özberk ise 'Derya' karakteri ile karşımıza çıkıyor. Dram türündeki Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde başrolü Ertan Saban, Özge Özberk ve Devrim Özkan paylaşıyor.
Sadi Payaslı hayata yeniden başladığını düşünür. Ancak Derya'yı karşısında görünce ne yapacağını bilemez. Geçmişle gelecek arasında sıkışan Payaslı, bu sırada Songül ile Derya'nın deniz kıyısında ağladığından haberi yoktur.
Davasıyla alakalı avukatından haber bekleyen Melek ise, duruşma tarihini öğrendiğinde şaşar kalır. Melek ıslahevine dönme olasılığı meydana gelince kendisi ve ilişkisi hakkında önemli bir karar alır.
Mert ise, okuldan ayrılma ihtimaline karşılık Gizem ile konuşmak ister ve Gizem'in evinin yolunu tutar.
Aylin, düzenlenen partiye arkadaşlarını davet eder. Gizem, kirasını ödemek için gizlice işe girer. Ancak bu partide garson olarak görev alınca işler karışır.
Dizinin 6. bölüm fragmanında Mert'in, "Hocam çok özür dilerim. Bu gece sizde kalabilir miyim?" dediği duyuluyor. Ardından Ertan Saban'ın hayat verdiği Sadi Payaslı rolünün, Songül'ün "Sen aile içi şiddet falan mı görüyorsun?" sözleri üzerine, "Yengen emniyet kuvvetlerimizin yılmaz bir nefesi olduğu için sorgusuz sualsiz yapamaz, beş dakika sabredemez. Profesyonel deformasyon." dediği duyuluyor.
Gizem, Derya'ya gidip, "Senden özür dilemeye geldim" diyor. Derya ise Gizem'in özrüne karşılık, "Siz kardeşimin üzerine hayatı boyunca temizleyemeyeceği bir çamur attınız. Şimdi defol git buradan." diyor.
Ertan Saban/ Sadi Payaslı (Emin Güngören)
Özge Özberk /Derya
Devrim Özkan /Songül
Nilsu Berfin Aktaş/ Gizem
Burak Demir /Oğuz
Özgü Delikanlı /Mert Yılmaz
Mustafa Açılan /Araz
Fatih Çetintaş/ Nevzat
Ayşe Kırca /Yeliz
Onur Özer /Zülfikar Coşkuner
Sanem Babi /Aylin
Rojbin Erden /Melek
Ali Berge /Can Çoban
Melisa Bostancıoğlu/ Sevda
Furkan Murat Uğur/ Bora
Sercan Gülbahar /Yaver
Yeşim Çelebi /Sanem
Deniz Sarıkaş /Ozan Coşkuner
Murat Göçmez /Vural
Zeynep Koltuk/ Türkan
Galip Erdal /Osman Baba
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