Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde dün ne oldu? Sadi ne yaptı? Gelecek bölümde ne var?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi başarılı oyuncu kadrosu ve iddialı senaryosuyla ilgi çekiyor. Dizide ünlü oyuncu Ertan Saban 'Sadi Payaslı' rolüne hayat verirken, Özge Özberk ise 'Derya' karakteri ile karşımıza çıkıyor. Dram türündeki Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde başrolü Ertan Saban, Özge Özberk ve Devrim Özkan paylaşıyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ DİZİSİNDE DÜN NE OLDU?

Sadi Payaslı hayata yeniden başladığını düşünür. Ancak Derya'yı karşısında görünce ne yapacağını bilemez. Geçmişle gelecek arasında sıkışan Payaslı, bu sırada Songül ile Derya'nın deniz kıyısında ağladığından haberi yoktur.

Davasıyla alakalı avukatından haber bekleyen Melek ise, duruşma tarihini öğrendiğinde şaşar kalır. Melek ıslahevine dönme olasılığı meydana gelince kendisi ve ilişkisi hakkında önemli bir karar alır.

Mert ise, okuldan ayrılma ihtimaline karşılık Gizem ile konuşmak ister ve Gizem'in evinin yolunu tutar.

Aylin, düzenlenen partiye arkadaşlarını davet eder. Gizem, kirasını ödemek için gizlice işe girer. Ancak bu partide garson olarak görev alınca işler karışır.

GELECEK BÖLÜMDE NE VAR?

Dizinin 6. bölüm fragmanında Mert'in, "Hocam çok özür dilerim. Bu gece sizde kalabilir miyim?" dediği duyuluyor. Ardından Ertan Saban'ın hayat verdiği Sadi Payaslı rolünün, Songül'ün "Sen aile içi şiddet falan mı görüyorsun?" sözleri üzerine, "Yengen emniyet kuvvetlerimizin yılmaz bir nefesi olduğu için sorgusuz sualsiz yapamaz, beş dakika sabredemez. Profesyonel deformasyon." dediği duyuluyor.

"DEFOL GİT BURADAN"

Gizem, Derya'ya gidip, "Senden özür dilemeye geldim" diyor. Derya ise Gizem'in özrüne karşılık, "Siz kardeşimin üzerine hayatı boyunca temizleyemeyeceği bir çamur attınız. Şimdi defol git buradan." diyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ OYUNCULARI KİMLER?

Ertan Saban/ Sadi Payaslı (Emin Güngören)

Özge Özberk /Derya

Devrim Özkan /Songül

Nilsu Berfin Aktaş/ Gizem

Burak Demir /Oğuz

Özgü Delikanlı /Mert Yılmaz

Mustafa Açılan /Araz

Fatih Çetintaş/ Nevzat

Ayşe Kırca /Yeliz

Onur Özer /Zülfikar Coşkuner

Sanem Babi /Aylin

Rojbin Erden /Melek

Ali Berge /Can Çoban

Melisa Bostancıoğlu/ Sevda

Furkan Murat Uğur/ Bora

Sercan Gülbahar /Yaver

Yeşim Çelebi /Sanem

Deniz Sarıkaş /Ozan Coşkuner

Murat Göçmez /Vural

Zeynep Koltuk/ Türkan

Galip Erdal /Osman Baba

