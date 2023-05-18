Gelsin Hayat Bildiği Gibi final mi yapıyor, ne zaman? Ertan Saban ve Devrim Özkan'lı Gelsin Hayat Bildiği Gibi için şok karar!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin final yapıp yapmayacağı dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Bu akşam 40. bölümü ile ekrana geliyor. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında ekran hayatına başlayan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin final tarihi belli oldu. İşte her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle ilgili gelişmeler...

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ FİNAL Mİ YAPIYOR, NE ZAMAN?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin final tarihi belli oldu. Dizi, değişiklik olmazsa 1 Haziran Perşembe günü final yapacak.

Buna göre dizinin final bölüm sayısı 41 ya da 42 olacak. Finale sayılı günler kalan dizide neler yaşanacağı ise merak konusu oldu.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Derya, yıllar önce zorunlu hizmetini bir askeri hastanede yaparken tanıştığı Sadi Payaslı ile büyük aşk yaşarken, Payaslı'nın bir veda mektubu bırakarak sırra kadem basmasıyla büyük hayal kırıklığı yaşamış bir kadın. Sadi Payaslı ile yeniden yollarının kesişmesi ise yıllardır gizlenen sırların ortaya dökülmesine neden olacak! Sadi Payaslı ise asla unutamadığı sevgilisi Derya'yla karşılaşınca hayatı iyice kördüğüme dönecek.

Kirli geçmişini ardında bırakıp polisle yaptığı işbirliği sonucunda coğrafya öğretmeni olarak yeni bir hayata başlayan Sadi Payaslı ve atandığı Karabayır Lisesi'nde tanıştığı, yolu ıslahevinden geçmiş ve kendilerine verilen ikinci şansı kullanmak isteyen beş gencin çarpıcı hayat hikayeleri anlatılıyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

SHOW TV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekortmeni dizinin oyuncu kadrosunda; "Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan,Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez" gibi ünlü isimler yer alıyor.





