MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Gelsin Hayat Bildiği Gibi final mi yapıyor, ne zaman? Ertan Saban ve Devrim Özkan'lı Gelsin Hayat Bildiği Gibi için şok karar!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi final mi yapıyor, ne zaman? Ertan Saban ve Devrim Özkan'lı Gelsin Hayat Bildiği Gibi için şok karar!

18.05.2023 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi perşembe akşamları Show Tv'de izlenmeye devam ediyor. Başrollerinde Ertan Saban, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Özge Özberk ve Sercan Gülbahar gibi isimlerin bulunduğu Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi ile ilgili final iddialarının doğruluğu araştırılıyor. Sadi ve Songül'ün hem komik hem de duygusal anlarının anlatıldığı dizinin yeni bölümü de merak edildi. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi final mi yapıyor, ne zaman? Ayrıntılar haberimizde...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi final mi yapıyor, ne zaman? Ertan Saban ve Devrim Özkan'lı Gelsin Hayat Bildiği Gibi için şok karar!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin final yapıp yapmayacağı dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Bu akşam 40. bölümü ile ekrana geliyor. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında ekran hayatına başlayan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin final tarihi belli oldu. İşte her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle ilgili gelişmeler...

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ FİNAL Mİ YAPIYOR, NE ZAMAN?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin final tarihi belli oldu. Dizi, değişiklik olmazsa 1 Haziran Perşembe günü final yapacak.

FwbCpdAXwAQObQ_

Buna göre dizinin final bölüm sayısı 41 ya da 42 olacak. Finale sayılı günler kalan dizide neler yaşanacağı ise merak konusu oldu.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Derya, yıllar önce zorunlu hizmetini bir askeri hastanede yaparken tanıştığı Sadi Payaslı ile büyük aşk yaşarken, Payaslı'nın bir veda mektubu bırakarak sırra kadem basmasıyla büyük hayal kırıklığı yaşamış bir kadın. Sadi Payaslı ile yeniden yollarının kesişmesi ise yıllardır gizlenen sırların ortaya dökülmesine neden olacak! Sadi Payaslı ise asla unutamadığı sevgilisi Derya'yla karşılaşınca hayatı iyice kördüğüme dönecek.

Fwa6JUYXsAA77WE

Kirli geçmişini ardında bırakıp polisle yaptığı işbirliği sonucunda coğrafya öğretmeni olarak yeni bir hayata başlayan Sadi Payaslı ve atandığı Karabayır Lisesi'nde tanıştığı, yolu ıslahevinden geçmiş ve kendilerine verilen ikinci şansı kullanmak isteyen beş gencin çarpıcı hayat hikayeleri anlatılıyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

SHOW TV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekortmeni dizinin oyuncu kadrosunda; "Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan,Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez" gibi ünlü isimler yer alıyor.

Fwa-ogOXsAEZ9mf

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Star TV o dizinin fişini çekti! Apar topar final!Star TV o dizinin fişini çekti! Apar topar final!
Futbolcu sevgilisi olduğunu söyleyince... Hasan Can Kaya ısrar etti ama...Futbolcu sevgilisi olduğunu söyleyince... Hasan Can Kaya ısrar etti ama...
Oğuzhan Uğur'dan Kılıçdaroğlu'na davet! "Seçim gecesi yaşandığı söylenen veri krizini..."Oğuzhan Uğur'dan Kılıçdaroğlu'na davet! "Seçim gecesi yaşandığı söylenen veri krizini..."
Anahtar Kelimeler:
gelsin hayat bildiği gibi doğru ele

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de bir ilk! Rakam belli oldu: 335 kişi var...

TBMM'de bir ilk! Rakam belli oldu: 335 kişi var...

İkinci tur için yeni slogan! Kılıçdaroğlu 28 mayıs stratejisini açıkladı

İkinci tur için yeni slogan! Kılıçdaroğlu 28 mayıs stratejisini açıkladı

Oğan'dan çok konuşulacak Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yorumu

Oğan'dan çok konuşulacak Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yorumu

Kavcıoğlu'ndan ihtiyaç kredisi faizi açıklaması

Kavcıoğlu'ndan ihtiyaç kredisi faizi açıklaması

Kredi kartı ve kredili mevduat hesapları olanlar dikkat! 15 bin lira sınırı geldi...

Kredi kartı ve kredili mevduat hesapları olanlar dikkat! 15 bin lira sınırı geldi...

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak isyan etti! "Sayenizde ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum"

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak isyan etti! "Sayenizde ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum"

İlginizi Çekebilir

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.