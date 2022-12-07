Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Sadi'si Ertan Saban'ın körkütük aşık olduğu eşi bakın kim çıktı! 'Ondan başkası bacımdır'

Üsküplü oyuncu Ertan Saban'ın deliler gibi aşık olduğu eşi de çok ünlüymüş...

Makedonya Devlet Konservatuvarı'nda eğitim alan Ertan Saban, bir süre Makedonya Türk Tiyatrosu'nda çalıştı. Elveda Rumeli dizisinde gayrümüslim bir genç olan Alex'e hayat verdi.

Türkiye'ye geldikten sonra teklif yağmuruna tutulan Ertan Saban, Kılıç Günü, Karakol, Bir Kadın Tanıdım, Görüş Günü Kadınları gibi pek çok projede rol aldı.

Şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle adından söz ettiren Ertan Saban'ın eşi de kendisi gibi ünlü çıktı.

Ertan Saban, 2016 yılında meslektaşı Ebru Özkan ile nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin 'Biricik' adında bir kızları var.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde 'Leyla' karakterini canlandıran Ebru Özkan; Hanımın Çiftliği, Hekimoğlu, Paramparça gibi yapımlarda da kamera karşısına geçmişti.

Ertan Saban, ilk eşi İnci Saban'ı kanser nedeniyle kaybetmişti. Zor günler geçiren Ertan Saban, kalbinin kapılarını 8 yıl sonra Ebru Özkan'a açtı.

Ertan Saban, ''Karım dışında herkes bacımdır'' açıklamasıyla çok konuşulmuştu.



