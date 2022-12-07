MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Sadi'si Ertan Saban'ın körkütük aşık olduğu eşi bakın kim çıktı! 'Ondan başkası bacımdır'

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Sadi'si Ertan Saban'ın körkütük aşık olduğu eşi bakın kim çıktı! 'Ondan başkası bacımdır'

07.12.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elveda Rumeli dizisiyle Türk izleyicisinin gönlüne taht kuran ünlü oyuncu Ertan Saban, daha sonra Sakarya Fırat ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi ses getiren yapımlarda rol almıştı. Şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde kamera karşısına geçen Ertan Saban'ın eşi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı çıktı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Sadi'si Ertan Saban'ın körkütük aşık olduğu eşi bakın kim çıktı! 'Ondan başkası bacımdır'

Üsküplü oyuncu Ertan Saban'ın deliler gibi aşık olduğu eşi de çok ünlüymüş...

Makedonya Devlet Konservatuvarı'nda eğitim alan Ertan Saban, bir süre Makedonya Türk Tiyatrosu'nda çalıştı. Elveda Rumeli dizisinde gayrümüslim bir genç olan Alex'e hayat verdi.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Sadi'si Ertan Saban'ın körkütük aşık olduğu eşi bakın kim çıktı! 'Ondan başkası bacımdır'

Türkiye'ye geldikten sonra teklif yağmuruna tutulan Ertan Saban, Kılıç Günü, Karakol, Bir Kadın Tanıdım, Görüş Günü Kadınları gibi pek çok projede rol aldı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Sadi'si Ertan Saban'ın körkütük aşık olduğu eşi bakın kim çıktı! 'Ondan başkası bacımdır'

Şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle adından söz ettiren Ertan Saban'ın eşi de kendisi gibi ünlü çıktı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Sadi'si Ertan Saban'ın körkütük aşık olduğu eşi bakın kim çıktı! 'Ondan başkası bacımdır'

Ertan Saban, 2016 yılında meslektaşı Ebru Özkan ile nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin 'Biricik' adında bir kızları var.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Sadi'si Ertan Saban'ın körkütük aşık olduğu eşi bakın kim çıktı! 'Ondan başkası bacımdır'

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde 'Leyla' karakterini canlandıran Ebru Özkan; Hanımın Çiftliği, Hekimoğlu, Paramparça gibi yapımlarda da kamera karşısına geçmişti.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Sadi'si Ertan Saban'ın körkütük aşık olduğu eşi bakın kim çıktı! 'Ondan başkası bacımdır'

Ertan Saban, ilk eşi İnci Saban'ı kanser nedeniyle kaybetmişti. Zor günler geçiren Ertan Saban, kalbinin kapılarını 8 yıl sonra Ebru Özkan'a açtı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Sadi'si Ertan Saban'ın körkütük aşık olduğu eşi bakın kim çıktı! 'Ondan başkası bacımdır'

Ertan Saban, ''Karım dışında herkes bacımdır'' açıklamasıyla çok konuşulmuştu.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Sadi'si Ertan Saban'ın körkütük aşık olduğu eşi bakın kim çıktı! 'Ondan başkası bacımdır'


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü oyuncu aracıyla yayaların arasına daldı! Olay anı kameradaÜnlü oyuncu aracıyla yayaların arasına daldı! Olay anı kamerada
Dikleştirme operasyonu geçirmişti! Gecede göğüslerini sergilediDikleştirme operasyonu geçirmişti! Gecede göğüslerini sergiledi
Kocasıyla evdeki diyaloğunu anlattı! "Biz şimdi evlendik..."Kocasıyla evdeki diyaloğunu anlattı! "Biz şimdi evlendik..."
Anahtar Kelimeler:
Ebru Özkan ertan saban gelsin hayat bildiği gibi Oyuncu ünlü oyuncu dövizdeki düşüş karakteri kadınları

En Çok Okunan Haberler

Motorin ve benzin fiyatında rekor indirim!

Motorin ve benzin fiyatında rekor indirim!

Yana yakıla arıyorlar... Hem öğretmen hem polis maaşlarını solladı! 'Acil...'

Yana yakıla arıyorlar... Hem öğretmen hem polis maaşlarını solladı! 'Acil...'

Dünyanın en güzel kızıydı! Son haline yorum yağdı

Dünyanın en güzel kızıydı! Son haline yorum yağdı

Resmen açıklandı! Zincir marketlerle ilgili flaş karar

Resmen açıklandı! Zincir marketlerle ilgili flaş karar

Başkan Murat Sancak, Twitter'dan her şeyi açıkladı!

Başkan Murat Sancak, Twitter'dan her şeyi açıkladı!

Konuşanlar'da utandıran olay! Köpeğini çiftleştirmek isterken kocasının...

Konuşanlar'da utandıran olay! Köpeğini çiftleştirmek isterken kocasının...

İlginizi Çekebilir

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.