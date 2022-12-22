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Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Sanem Babi'nin Pınar Deniz'e benzerliği olay oldu! Pozları yoğun ilgi gördü

22.12.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de Aylin karakterine hayat veren genç yetenek Sanem Babi, güzel oyuncu Pınar Deniz'e benzerliğiyle adından söz ettirdi. Bazı takipçileri Sanem Babi'nin rol arkadaşı Devrim Özkan'a benzediğini iddia etti.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Sanem Babi'nin Pınar Deniz'e benzerliği olay oldu! Pozları yoğun ilgi gördü

Ekran macerasına 2014 yılında adım atan Sanem Babi, şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle dikkatleri üzerine topluyor. Babi'nin Pınar Deniz'e benzerliği sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Sanem Babi'nin Pınar Deniz'e benzerliği olay oldu! Pozları yoğun ilgi gördü

23 yaşındaki Sanem Babi, Haliç Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi aldı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Sanem Babi'nin Pınar Deniz'e benzerliği olay oldu! Pozları yoğun ilgi gördü

2014 yılında rol aldığı Karışık Kaset filmiyle ilk kez kamera karşısına geçen genç yıldız, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde 'Aylin' karakterine hayat veriyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Sanem Babi'nin Pınar Deniz'e benzerliği olay oldu! Pozları yoğun ilgi gördü

Sosyal medyada epey aktif olan Sanem Babi, bazı takipçileri tarafından meslektaşı Pınar Deniz'e benzetiliyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Sanem Babi'nin Pınar Deniz'e benzerliği olay oldu! Pozları yoğun ilgi gördü

Sanem Babi'nin Devrim Özkan'a benzediğini iddia edenler de oluyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Sanem Babi'nin Pınar Deniz'e benzerliği olay oldu! Pozları yoğun ilgi gördü

Güzel oyuncunun Instagram'da 50 bini aşkın takipçisi mevcut.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Sanem Babi'nin Pınar Deniz'e benzerliği olay oldu! Pozları yoğun ilgi gördü

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Sanem Babi'nin Pınar Deniz'e benzerliği olay oldu! Pozları yoğun ilgi gördü

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Sanem Babi'nin Pınar Deniz'e benzerliği olay oldu! Pozları yoğun ilgi gördü

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Sanem Babi'nin Pınar Deniz'e benzerliği olay oldu! Pozları yoğun ilgi gördü

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Sanem Babi'nin Pınar Deniz'e benzerliği olay oldu! Pozları yoğun ilgi gördü

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Sanem Babi'nin Pınar Deniz'e benzerliği olay oldu! Pozları yoğun ilgi gördü

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Sanem Babi'nin Pınar Deniz'e benzerliği olay oldu! Pozları yoğun ilgi gördü


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