Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Sanem Babi'nin Pınar Deniz'e benzerliği olay oldu! Pozları yoğun ilgi gördü

Ekran macerasına 2014 yılında adım atan Sanem Babi, şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle dikkatleri üzerine topluyor. Babi'nin Pınar Deniz'e benzerliği sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

23 yaşındaki Sanem Babi, Haliç Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi aldı.

2014 yılında rol aldığı Karışık Kaset filmiyle ilk kez kamera karşısına geçen genç yıldız, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde 'Aylin' karakterine hayat veriyor.

Sosyal medyada epey aktif olan Sanem Babi, bazı takipçileri tarafından meslektaşı Pınar Deniz'e benzetiliyor.

Sanem Babi'nin Devrim Özkan'a benzediğini iddia edenler de oluyor.

Güzel oyuncunun Instagram'da 50 bini aşkın takipçisi mevcut.



