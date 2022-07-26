Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği mezunları ne iş yapar? Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

İyi bir gelir elde edilecek işlerde çalışma imkânı veren bölümlere yönelmek meslek seçerken önemli bir etkendir. Ülkemizin coğrafi durumu nedeniyle denizcilik ve gemicilik alanları için iş olanakları oldukça fazladır. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bu alanda uzmanlaşmayı sağlayan bölümlerden biridir.

Bu bölümün bulunduğu okullar öğrencilerine uygulama konusunda birçok imkan sunar. Alana yönelik etkinliklerle verilen derslerin pekiştirilmesi sağlanır. Öğrencilerin tüm dünya genelinde, denizcilik ve gemi sektörü için uzmanlar yetiştirmek okulların amaçları arasındadır.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümü nedir?

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümü öğrencileri denizcilik ve mühendislik üzerine eğitim görür. Her türlü su altı ve su üstü aracının tasarımında, bakım ve onarımında yetkin kişiler yetiştirmeyi hedefler. Bölüm kapsamında yetişen mühendisler sivil, ticari ve askeri gemilerin tüm ayrıntılarına hâkim olur.

Turistik ve eğlence amaçlı su üstü araçları, gemiler, yatlar, feribotlar, denizaltılar, balıkçı tekneleri, kanatlı tekneler, römorkörler, hava yastıklı gemiler gibi tüm deniz araçlarının bakım onarım, tasarım, üretim süreçlerinde etkin yer alabilirler.

Bu bölümün bulunduğu okullarda hem yurt içi hem de yurt dışında çalışabilecek yetkinlikte mühendisler yetiştirilir. Temeli makine mühendisliğine dayanan bir bölümdür. Denizcilik ve gemicilik alanında teknolojik gelişmelerden yararlanılır.

Üç boyutlu düşünebilme yetisi, sayısal alan derslerinde belli bir başarı oranı, hızlı ve doğru karar alabilme, pratik düşünebilme, sorunlar karşısında doğru analizler yapabilme gibi özelliklere sahip olan kişiler bu bölümde başarılı olurlar.

Ülkemizde bu bölümün eğitiminin verildiği bazı üniversiteler şunlardır: Piri Reis Üniversitesi, Deniz Harp Okulu, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümü eğitim süresi kaç yıldır?

Dört yıllık bir lisans programıdır. Sekiz ara dönemden oluşur. Bölüme girebilmek için Temel Yeterlilik ve Alan Yeterlilik sınavlarından istenilen puana ulaşmak gerekir. Sayısal bölümden girilen sınav sonucu hedeflenen üniversitelerin yayınladığı taban puanlarına ulaşmalıdır.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümü dersleri nelerdir?

Bu bölümü okuyacak olan öğrenciler sekiz ara dönem ve dört yıllık lisans programı dahilinde dersler görürler. Ders içerikleri denizcilik, dizayn, mühendislik, çizim temellerine dayanır.

Bölüm için hazırlanan ders programında gemi inşaatı mühendisi olma adayları farklı bilim dallarının temel kavramları hakkında bilgi sahibi olurlar. Bilgisayarlı tasarımlarda hesaplamalarda ileri düzey beceriler kazanmaları hedeflenir.

Hem uygulamalı hem de teorik dersler Türkçe ve İngilizce dillerinde verilir. Derslere ek olarak staj zorunluluğu da vardır. Öğrencilerden bitirme projesi sunmaları da istenir. Seçmeli ve zorunlu derslerden bazıları şunlardır:

Fizik, İngilizce, İstatistik ve Olasılık, Gemi Geometrisi, Lineer Cebir, Sayısal Yöntemler, Türkçe, Temel Bilgisayar Bilimleri, Teknik Termodinamik, Diferansiyel Denklemler, İş Sağlığı ve Güvenliği, Matematik, Gemi Dizaynı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Akışkanlar Mekaniği, Teknik Termodinamik, Deniz İş Hukuku, Mukavemet, Gemi Hidrostatiği ve Stabilitesi, Gemi Teorisi, Gemi Direnci ve Sevki, Gemi Makineleri Operasyon ve Bakımı, Gemi Sistemlerinin Analizi, Mühendislik İnovasyon ve Girişimcilik.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği mezunları ne iş yapar?

Bu bölümü bitiren kişiler farklı görevler üstlenme fırsatı bulurlar. Okulu bitirdiklerinde Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi unvanı almaya hak kazanırlar. Proje hazırlama, raporlama, planlama, analiz etme gibi işle yapabilirler.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği mezunları iş imkanları nelerdir?

Mezun olan kişiler bu bölümde aldıkları eğitim sonrasında tersanelerde, gemilerde, gemicilik ve denizcilik alanında çalışmalar yapan iş yerlerinde kolayca iş bulabilirler. Yurt içinde ve yurt dışında çalışma imkânı elde ederler.

Arzu eden öğrenciler okullarında ilgili birimlere başvuru yaparak öğrenci değiştirme programına katılabilirler. Bu sayede yurt dışında kalma fırsatı da yakalayabilirler.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği mezunları nerelerde çalışır?

Özel şirketlerde ya da kamu alanında çalışabilirler. Gemi denetim ve belgelendirme yapan kurumlar, denizcilik ile ilgili faaliyet gösteren her türlü şirket, sigorta firmaları, gemi yan sanayi şirketleri gibi birçok yerde kolayca iş bulabilirler.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği mezunlarının kamuda iş olanakları nelerdir?

Kamuya ait iş yerlerinde çalışma isteyen mezunlar memurluk sınavına girmek zorundadırlar. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren öğrenciler belli bir puan alarak atama beklerler.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları nelerdir?

Özel sektörde çalışma imkanları da oldukça fazladır. Gemi ve yat üretimi yapan tersaneler, marinalar, gemi dizaynı ve tasarımı yapan şirketler, bakım onarım mühendisliği ve yöneticilik görevleri alabilecekleri her türlü iş yeri bu bölüm mezunları için uygundur.

Gemicilik ve denizcilik alanında çalışan tüm özel şirketlere teknik uzman desteği verebilirler. Bölüm mezunları genel olarak tersanelerde çalışmayı tercih ederler.

Aldıkları eğitimle tüm ülkelerde çalışma fırsatı yakalarlar. Açık deniz araçlarının üretimi, tasarımı, sınıflandırmaları konusunda yetkin firmalarda üst düzey yetkili konumunda çalışabilirler.



