OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı! O görüntülerin karşılığında bakın ne teklif ettiler

Daha önce tuvalette idrarını yaparken görüntülerini paylaşmasını isteyen müşterilerinden de bahseden model Nova Jewels, bugüne kadar aldığını en garip isteği ve detaylarını paylaştı. 26 yaşındaki İskoç güzel, daha önce 30 saniyelik tuvalet videosu için 100 pound aldığını açıklamıştı. Ama bu artık onun için aldığı isteklerin en tuhafı değil.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda bir müşterisinin ondan dişçi randevusunu ciddi bir ücret karşılığında kaydetmesini istediğini açıkladı. Yaşadığı şoku takipçileriyle paylaşan genç kadın, komik olduğunu düşünmese de ağzında o aletlerle dişçideyken nasıl göründüğünü görmek istemediğini söyledi.

DETAYLARI BİLMEK İSTEDİ

300 sterlin vereceğini söyleyen müşteri aynı zamanda ne için dişçiye gideceğini ve ne tür bir tedavi göreceğini de bilmek istiyordu. İki hafta arayla iki farklı kişiden bu talebi alan Jewel şaşkınlığını gizleyemedi.

Müşterilerinin memnuniyeti için kamera karşısında soyunmayı çekici bulsa da, dişçi koltuğunda kameraya kaydedilmek konusunda o kadar da hevesli olmayan genç kadın arka planında ne olursa olsun bu istekte cinsel anlamda çekici bir şey göremediğini söyledi.

‘‘SOLUĞU DİŞÇİDE ALABİLİRİM’’

Yine de bu fikre tamamen kapalı olmadığını söyleyen Jewel, hem erkek hem de kadın takipçilerinin sık sık dişlerine övgüler yağdırdığını ve bu sebeple böyle bir fetişe maruz kalıyor olabileceğini belirtti. Bir kişiden 250, diğerinden 300 sterlinlik teklif alan genç kadın daha yüksek tekliflere açık olduğunu ve böyle giderse ilk fırsatta soluğu dişçide alabileceğini de ekledi.



