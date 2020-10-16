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Genç bir kadınla görüntülenen Onur Ünlü'den Hazar Ergüçlü paylaşımı

16.10.2020 17:08 | Son Güncelleme:
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Genç bir kadınla görüntülenen Onur Ünlü'den Hazar Ergüçlü paylaşımı

Oyuncu sevgilisi Hazar Ergüçlü (28) ile arasındaki yaş farkı nedeniyle sık sık magazin gündemine gelen yönetmen Onur Ünlü (47), geçtiğimiz akşam genç bir kadınla sarmaş dolaş görüntülenmişti. Herkes Ergüçlü'nün tepkisini merak ederken ünlü çiftten ilginç bir paylaşım geldi.

Kendisinden 19 yaş küçük oyuncu Hazar Ergüçlü ile uzun süredir birliktelik yaşayan yönetmen Onur Ünlü, ihanet iddialarıyla gündem oldu. Ünlü yönetmen, önceki akşam Cihangir’de yanında bir kadınla Uçankuş TV objektiflerine takıldı. İkili, samimi halleriyle dikkat çekti.

Onur Ünlü, soruları yanıtsız bırakıp mekandan yalnız başına ayrıldı. Genç kadın ise suratını gizleyip sessizliğini korudu.

Onur Ünlü Hazar Ergüçlü'yü aldattı mı? Olay görüntülerOnur Ünlü Hazar Ergüçlü'yü aldattı mı? Olay görüntüler

Herkes Hazar Ergüçlü'nün ne diyeceğini merak ederken ünlü çiftten ilginç bir paylaşım geldi.

Ekran Alıntısı

Ergüçlü ve Ünlü bir araya geldi ve birlikte vakit geçirdi. Aralarında bir sorun olmadığı görülen çift sosyal medyada da "İyiyiz" mesajı verdi.

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