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  4. Genç kadına iğrenç taciz! Takip edip cinsel organını gösterdi

Genç kadına iğrenç taciz! Takip edip cinsel organını gösterdi

12.07.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de genç kadını yaşadığı binaya kadar takip edip asansörde cinsel organını gösteren Y.E.K. (22), tutuklandı. Taciz anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Temmuz günü saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Bisikletli bir kişi, evine yaya olarak giden kadını takip etmeye başladı. Binanın önüne bisikletini park eden bu kişi, evinin bulunduğu apartmana giren kadından kapıyı tutmasını istedi. Birlikte apartmana giren genç, kadının arkasından yürümeye başladı. Bu sırada şüpheli, bir ara cinsel organını çıkardı. Şüpheliyle birlikte asansöre binen kadın, evinin bulunduğu katta indi. Kadın asansörden inince şüpheli, yine cinsel organını çıkardı. Durumu fark eden kadın, şüpheliye tepki gösterdikten sonra polise haber verdi. Şüpheli, apartmandan çıkıp bisikletiyle uzaklaştı.

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İhbar üzerine binaya gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, binanın güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin, ‘Cinsel taciz’ suçlarından kaydı olan Y.E.K olduğunu belirledi. Ekipler, Y.E.K.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye taciz
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