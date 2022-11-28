Üstsüz güneşlenirken çekilen fotoğrafını aynı akşam sosyal medyada görünce şoke oldu!

Halka açık bir alanda üstsüz bir şekilde güneşlenirken, bir yabancının fotoğraflarını çektiğini fark eden kişisel antrenör Lily Cook, onların yanına gidip konuşarak rahatsızlığını belirtmek ve durumu çözmek istedi. Aldığı yanıt halka açık bir alan olduğu ve fotoğrafın odağının kendisi olmadığıydı.

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Bunun üzerine gününe devam eden genç kadın, aynı günün akşamında bazı Instagram gruplarında fotoğraflarını görünce deliye döndü. Durumun çözülebilmesi için polise giden ve yardım talep eden Lily, her ne kadar başlangıçta oldukça ilgili davranıp durumu ciddiye alsalar da, sonunda polislerin fotoğraflar halka açık bir ortamda çekildiği için yapabilecekleri bir şey olmadığını söylediklerini aktardı.

YASALAR SIKILAŞSIN İSTİYOR

Olanlar üzerine şaşkına dönen Lily, şimdi bu tür davranışların cezasız kalmaması için mevcut yasanın sıkılaştırılmasını istiyor. Ne yazık ki şu an, halka açık bir yerde insanların fotoğraflarını çekmek yasal ve çıplaklık bunun bir istisnası değil.