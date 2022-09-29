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  4. Verdiği ev ödevi şoke etti: ''Küvette okuma yaparken çekilmiş bir pozunu gönder!''

Verdiği ev ödevi şoke etti: ''Küvette okuma yaparken çekilmiş bir pozunu gönder!''

29.09.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Florida, Jacksonville'deki Victory Christian Academy'deki öğrencilere verilen ev ödevi, duyanları şoke etti. Misty ve Christopher Dunham isimli öğrenci velileri tarafından ortaya çıkarılan olayda, bir öğretmenin öğrencilerinden ev ödevi olarak küvette okuma yaparken çekilmiş bir fotoğraflarını göndermesini istediği iddia edildi.

Verdiği ev ödevi şoke etti: ''Küvette okuma yaparken çekilmiş bir pozunu gönder!''

Misty ve Christopher Dunham, çocuklarına verilen ev ödevini gördüklerinde şoke oldular. Sekiz yaşındaki kız öğrencinin annesi olan Misty Dunham, ödevi gördükten sonra öğretmene, bunun kulağa pek hoş gelmediğini ve bir açıklama beklediğini söyleyen bir e-posta gönderdiğini söyledi.

POLİSE BİLDİRDİLER

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Öğretmen de "Pijamalı olabilirler, üniformalı olabilirler. Sadece okuma yaparak eğlendikleri bir görüntü." diyerek yanıtladı. Ancak bu cevap Dunham ailesi için açıklayıcı olmadı ve ebeveynler okul ve Jacksonville Şerif Ofisi ile temasa geçerek olayı bildirmeyi tercih ettiler.

RAHATSIZ OLAN TEK AİLE

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Ancak bir polis raporu, bu ev ödevinin yıllardır verildiğini ve bundan şikayet eden tek ailenin Dunham ailesi olduğunu söylüyordu. Şaşırtıcı bir şekilde, bu şikayetin ardından Dunham'lar Victory Christian Academy'den çocuklarını okuldan almalarını tavsiye eden bir telefon aldı.

ANNE REDDETTİ

Misty Dunham ise çocuğunu okuldan almayı reddetti. Ancak okul daha sonra, herhangi bir açıklamada bulunmadan çocuklarının artık bu okulun bir öğrencisi olmadığını gösteren belgeler iletti.

''ART NİYET YOK''

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Dunham ailesinin kızları gibi okuldan atılan birkaç öğrencinin daha olduğu ve öğrencilerin durumunun belirsizliğini koruduğu bildirilirken, okulun ödevde herhangi bir art niyet olmadığı konusunda ısrarcı olduğunu aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen taciz
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