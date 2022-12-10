Genç kızları cinsel organının fotoğraflarını göndererek taciz ediyordu! Eşi penisinden teşhis edince cezadan kurtulamadı

İskoçya’da yaşayan James Kump ve Hayley Dunn çifti yaşadıkları olayla dünya basınının ilgisini çekmeyi başardı. Eşi Kump’un reşit olmayan kızlara cinsel organının fotoğraflarını gönderdiğini öğrendiğinde Dunn, duruma ilk olarak inanmadı. Ancak dava dosyasında yer alan fotoğrafları gördüğünde ise eşini cinsel organından tanıyan Dunn, Kump’un mahkum edilmesinde belirleyici rol oynadı.

“ONU HEMEN TANIDIM”

Eşine güvendiğini ve mutlu bir evlilikleri olduğunu dile getiren Dunn, fotoğrafları gördüğünde ise hayal kırıklığına uğradığını ifade etti. Eşini cinsel organından teşhis eden Dunn, “Giysileri ve penisini tanıdım. Yüzde bir milyon oydu. Bilekliği, saati ve kullandığı aksesuarlar. Onu hemen tanıdım. Onları gördüğümde büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. İlk aklıma gelen 13 yaşındaki kızım oldu. Dünyamın dağıldığını hissettim” dedi.

Kadınları ve genç kızları internet üzerinden gerçekleştirdikleri konuşmalar konusunda uyaran Dunn, insanlara hemen güvenmemelerini ve yaşadıkları tacizi polise hemen bildirmelerini söyledi. 45 yaşında olan Kemp karısının teşhisinin ardından tutuklanarak 18 ay hapis cezasına mahkum edildi.



