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  4. Liseli kızların davranışları korku saçtı, iki kız yaşıtları başka bir kızı defalarca kez yumrukladı

Liseli kızların davranışları korku saçtı, iki kız yaşıtları başka bir kızı defalarca kez yumrukladı

18.09.2024 16:57
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
18.09.2024 16:57
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Manisa 'da yaşandığı iddia edilen olayda iki genç kız yaşıtları başka bir kızı dakikalarca darp etti.

İddiaya göre Manisa'da 13-14 yaşlarındaki 2 kız yaşıtları başka bir kızı dakikalarca darp etti. Hem küfür ettiler hem yumruk attılar.
Videoda darp edilen kız yumruklar kafasına inerken sadece konuşmadım diye haykırdı. Kavganın sebebi bilinmemekle birlikte önlenemedi de. Çevreden kimse küçük kızın yardımına gelmedi.

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"EĞİTİM BİTMİŞ ÜSTÜNE TOPRAK ATILMIŞ DİYE YORUMLADIM"

Kendini korumak için yere çöküp kafasını siper alan kız, yumruklardan kaçamadı. Darp edilen kıza iki kişi şiddet uygularken başka bir kız durup izledi bir diğeri ise kamera kaydına aldı. Genç kızın darp ediliş anları sosyal medyaya düştü, düşer düşmez viral oldu.
Videonun altına yorum yağdı. İşte o yorumlardan birkaçı;

Ekran Alıntısı

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Kimi kullanıcılar çocukları yetiştiren ailelerde suçu bulurken kimisi ise ülkedeki eğitimi odak gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
kavga eğitim kız
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