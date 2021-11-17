Genç oyuncu İlayda Alişan'dan çarpıcı estetik itirafı

Çukur, Masumiyet ve Kırmızı Oda gibi popüler dizilerde rol alan genç oyuncu İlayda Alişan, geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.

Snob Magazin'in haberine göre; Neşeli halleriyle dikkat çeken oyuncu, yeni projesi hakkında "Okuduğum bir proje var, onu bekliyorum. Biraz da dinleniyorum" dedi. Makyajsız haliyle objektiflere poz veren Alişan, "Doğallığı seven biriyim" dedi.

"15 YAŞINDAKİ HALİM"

Geçtiğimiz ay yıllar öncesine ait fotoğrafının sosyal medyada gündem olmasıyla ilgili konuşan güzel oyuncu, "15 yaşımdaki halim o. 15 yaşında adım attım bu sektöre. Yan yana koymuşlar fotoğraflarımı. Ne diyebilirim ki?" diyerek konunun abartıldığını söyledi. Alişan, "Yüzümde dudak dolgusundan başka estetiğim yok." açıklamasında bulundu.

SERKAY TÜTÜNCÜ HAKKINDA KONUŞMAK İSTEMEDİ

Aşk hakkında ne düşündüğü sorulan Alişan, "Aşk insanı kör edebilirken, bir körün de hayatı yeniden görmesini sağlayabilir" dedi.

İlayda Alişan, geçtiğimiz yaz ayında meslektaşı Serkay Tütüncü ile kısa süreli birliktelik yaşamıştı. Güzel oyuncu, ayrılık sonrası "Evet, ilişkim bitti. Neden bittiği hakkında konuşmak istemiyorum" demişti.

