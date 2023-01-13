Genç şarkıcı Sena Şener'in paylaşımı gündem oldu! Annesiyle deri şortları giyip...

Genç şarkıcı Sena Şener sosyal medya hesabından “Annemi kendime dönüştürüyorum” başlıklı bir video paylaştı. Paylaşılan videoda Şener ile annesinin benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Ünlü sanatçının videosu kısa sürede binlerce kişi tarafından beğeniyle izlendi.

SENA ŞENER KİMDİR?

Sena Şener, 19 Eylül 1998 yılında Gaziantep'te dünyaya gelmiştir. Babasının tayininden sonra İstanbul'a taşınan Sena Şener, 9 yaşında gitar çalmaya, 10 yaşında şarkı söylemeye başlamış ve 11 yaşına geldiğinde ise ilk İngilizce şarkısını yazmıştır.

Genç şarkıcı güçlü yorumu ve başarılı şarkıları ile kısa sürede müzik dünyasında hızla ilerledi.

