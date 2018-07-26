Genç şarkıcı Şiva'nın Bodrum keyfi

Yeni single'ın hazırlıklarına son aşamaya gelen genç şarkıcı, iki kadın arkadaşı ile birlikte tatile çıktı. Şiva, geçtiğimiz gün Bodrum Bardakçı Koyu'nda bulunan Azka Otel’in mavi bayraklı plajında görüntülendi.

Genç şarkıcı, güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Şiva, yakın arkadaşları ile birlikte geldiği plajda kendini serin sulara bıraktı.

Tüm bakışları üzerine toplayan şarkıcı, gün boyunca denize girip güneşlendi. Şiva şubat ayında çıkardığı single “Kabahat” ile müzikal kariyerinde de emin adımlar ile yürüyor.





