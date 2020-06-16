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Gençliğim Eyvah dizisiyle ekrana döndü! Ekin Mert Daymaz kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 09:39 | Son Güncelleme

Yeni başlayan Gençliğim Eyvah dizisinde Ahmet karakterine hayat veren Ekin Mert Daymaz merak edilen isimler arasında. ATV ekranlarının yeni soluklu dizisi Gençliğim Eyvah 15 Haziran itibariyle ilk bölümü ile ekranlara gelmeye başladı. Dizide, Arif Usta'nın hayırsız oğlunu canlandıran Ekin Mert Daymaz, Ahmet karakteriyle aynı zamanda başrolde yer alan Azra'nın da büyük aşkı konumunda yer alıyor.

Gençliğim Eyvah dizisiyle ekrana döndü! Ekin Mert Daymaz kimdir?

Dün ilk defa ekrana gelen Gençliğim Eyvah dizisinde Ahmet karakterine hayat veren Ekin Mert Daymaz kısa sürede en çok merak edilen isimler arasında yer aldı.

İşte Ekin Mert Daymaz’ın yaşı ve hayatına dair ayrıntılar...

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GENÇLİĞİM EYVAH AHMET KİMDİR?

Arif Usta’nın faydasız ve hayalperest oğludur; büyük paranın peşinde. Elinden gelse değil ailesinin dükkanını, bütün mahalleyi satıp yiyecek. Azra büyük aşkıdır. Düşman ailelerin çocukları olmaları ise bu aşkın önündeki tek engel değildir. Zira Azra, Ahmet’in kendisini aldattığından emindir. Ahmet hayatının geri kalanını kendisini Azra’ya affettirmeye adamış durumdadır.

Hiç beklenmedik bir anda ortaya çıkan Zola, Ahmet’e dişli bir rakip olacaktır. Kardeş olduklarını bilmeyen bu iki genç, aynı kızın aşkından sürünecektir.

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EKİN MERT DAYMAZ KİMDİR?

2 Aralık 1990 doğumlu olan Ekin Mert Daymaz Hollanda’da dünyaya geldi. Daha sonra ise kısa bir süre sonra İstanbul’a gelerek öğrenimini Türkiye’de gördü. Lise eğitimini tamamladıktan sonra öğrenimine bir süre ara veren ünlü manken, bu dönemde profesyonel olarak basketbol oynadı fakat daha sonra sakatlanınca yoluna model olarak devam etti.

Üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi Antrenörlük bölümünde tamamlayan Daymaz, 2013 yılında katıldığı Best Model of The World yarışmasını üçüncülükle tamamladı. Bu yarışmadan sonra çeşitli projelerden teklif geldi ve o da televizyon dünyasına adım attı.

EKİN MERT DAYMAZ ROL ALDIĞI DİZİLER

Gençliğim Eyvah (2020) – Ahmet Asmalı

Ağlama Anne (2018) – Mert Bayer

Çilek Kokusu (2015) - Volkan

Not Defteri (2014) - Egemen

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