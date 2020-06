Gençliğim Eyvah dizisiyle ekrana döndü! Ekin Mert Daymaz kimdir?

Üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi Antrenörlük bölümünde tamamlayan Daymaz, 2013 yılında katıldığı Best Model of The World yarışmasını üçüncülükle tamamladı. Bu yarışmadan sonra çeşitli projelerden teklif geldi ve o da televizyon dünyasına adım attı.

EKİN MERT DAYMAZ ROL ALDIĞI DİZİLER

Gençliğim Eyvah (2020) – Ahmet Asmalı

Ağlama Anne (2018) – Mert Bayer

Çilek Kokusu (2015) - Volkan

Not Defteri (2014) - Egemen