Genco Erkal, İmamoğlu paylaşımıyla gündem oldu: Canımı zor kurtardım!

Usta sanatçı Genco Erkal, sosyal medya hesabından yaptığı Ekrem İmamoğlu paylaşımıyla gündem oldu.

"BURNUMU ISIRMAYA KALKTI"

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, usta sanatçı Genco Erkal ile bir araya geldi. İmamoğlu, Genco Erkal ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Genco Erkal'ın İmamoğlu ile çektirdiği fotoğrafa ise eklediği not sosyal medyada çok yorum aldı.

Usta tiyatrocu, fotoğrafa, "Kolumu koparıyordu, canımı zor kurtardım. Ardından burnumu ısırmaya kalktı." diyerek İmamoğlu'na yapılan olumsuz eleştirileri ti'ye aldı.



