Mynet Trend

Genco Erkal, İmamoğlu paylaşımıyla gündem oldu: Canımı zor kurtardım!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 30.05.2019 12:10 | Son Güncelleme

Usta tiyatrocu Genco Erkal, sosyal medya hesabından yaptığı Ekrem İmamoğlu paylaşımıyla çok konuşuldu. Genco Erkal, İmamoğlu ile fotoğrafını paylaşıp 'Kolumu koparıyordu, canımı zor kurtardım.' diyerek İmamoğlu'na yapılan eleştirileri ti'ye aldı.

Genco Erkal, İmamoğlu paylaşımıyla gündem oldu: Canımı zor kurtardım!

Usta sanatçı Genco Erkal, sosyal medya hesabından yaptığı Ekrem İmamoğlu paylaşımıyla gündem oldu.

"BURNUMU ISIRMAYA KALKTI"

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, usta sanatçı Genco Erkal ile bir araya geldi. İmamoğlu, Genco Erkal ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Genco Erkal'ın İmamoğlu ile çektirdiği fotoğrafa ise eklediği not sosyal medyada çok yorum aldı.

usta-sanatci-genco-erkal-imamoglu-paylasimiyla-12098986_6842_m

Usta tiyatrocu, fotoğrafa, "Kolumu koparıyordu, canımı zor kurtardım. Ardından burnumu ısırmaya kalktı." diyerek İmamoğlu'na yapılan olumsuz eleştirileri ti'ye aldı.


İmamoğlu sınava beraber çalışma sözü verdiİmamoğlu sınava beraber çalışma sözü verdi
75 yaşındaki Nebahat Çehre genç kızlara taş çıkardı 75 yaşındaki Nebahat Çehre genç kızlara taş çıkardı
Çukur'un Celasun'u yeni proje için yeni imaj yaptıÇukur'un Celasun'u yeni proje için yeni imaj yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
genco erkal ekrem imamoğlu sosyal medya

En Çok Okunan Trend Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kesimleri trafiğe açılıyor

Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kesimleri trafiğe açılıyor

Engin Altan Düzyatan'dan Diriliş Ertuğrul dizisine veda mesajı!

Engin Altan Düzyatan'dan Diriliş Ertuğrul dizisine veda mesajı!

Ünlü koyu mesken tuttu! Görenler telefonuna sarıldı

Ünlü koyu mesken tuttu! Görenler telefonuna sarıldı

Korkunç gerçeği hastanede öğrendi! Her şey doğum sırasında olmuş

Korkunç gerçeği hastanede öğrendi! Her şey doğum sırasında olmuş

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nusret'ten gökyüzünde şov yaptı! Özel uçağından paylaştı

Nusret'ten gökyüzünde şov yaptı! Özel uçağından paylaştı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cem Yılmaz'dan örnek davranış! Ünlü isimler akın etti

Cem Yılmaz'dan örnek davranış! Ünlü isimler akın etti

Ünlü spiker Ece Üner'in Kerimcan Durmaz tepkisi sosyal medyayı salladı

Ünlü spiker Ece Üner'in Kerimcan Durmaz tepkisi sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 15 yorum
imamoglu kopardi mi sen bilirsin,lakin azraile dikkat edelim kardeş hayırlı günler genco.
@basoglu68 Allahın kullarına verdiği Ömür denilen sermayenin süresi yaşlıya gence bakmıyor Dikkat et Azrail yanında olmasın senin hop der alır sonra seni haaaaaa
İkinizi de çok seviyorum Her şey çoooooooook güzel olacak
2002 DE AKP NİN GELİP IRAK IN İŞGAL EDİLİP ADINA ARAP BAHARI KONULMASI EŞ ZAMANLI KURTLAR VADİSİ DİZİSİ İLE GÜVEN AŞILAYIP ÇOK SÜPER AYARLI ŞEKİLDE TAM BİR TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ İLE OYNATILAN OYUN İLE ORTADOĞUDA PLANLANAN AMACA RUSYA ABD BAZAN AB İLE ORTAKLAŞA ÇALIŞMANIN SEBEP OLDUĞU BEDELLER,SEÇİMLERDE ÇALIŞANLARI MEDYAYI DEVLETİ ARAÇ GEREÇ VALİ KAYAMAKAM ALAYINI KULLANMA,İSTEDİĞİNİ YAPIP HESAP SORULMAYIP İSTEDİĞİNE İSTEDİĞİ HESABI SORMASI ENTRİKA FİLM FIRILDAK HUKUKSUZLUK KANUNSUZLUK İKİ YAZI YAZIP HERŞEYİ KILIFINA UYDURUP DEVLETİ BABASININ ÇİFLİĞİ ÇIKAR AKP NİN ÇIKAR ÇİFLİĞİ GİBİ KULLANMALAR
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
75 yaşındaki Nebahat Çehre'nin tarzı olay oldu!

75 yaşındaki Nebahat Çehre genç kızlara taş çıkardı

Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka'dan yeni proje için yeni imaj

Çukur'un Celasun'u yeni proje için yeni imaj yaptı

Murat Boz'dan Aslı Enver paylaşımı!

Murat Boz'dan şaşırtan Aslı Enver paylaşımı!

Ariana Grande şoke eden kararıyla olay oldu

Şoke eden itiraf sonrası bu kararı aldı

Engin Altan Düzyatan'dan Diriliş Ertuğrul dizisine veda mesajı!

Engin Altan Düzyatan'dan Diriliş Ertuğrul dizisine veda mesajı!

Bahar Candan'dan şaşkına çeviren paylaşım!

Bahar Candan'dan şaşkına çeviren paylaşım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.