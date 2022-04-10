Genco Erkal kötü haberi verdi! "Sağlık sorunlarımı..."

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden 84 yaşındaki Genco Erkal sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Erkal geçtiğimiz günlerdeki açıklamasında “Bu açıklamayı yapmak biraz zor ama ne yapalım durum böyle. Sağlık sorunlarım nedeniyle iki hafta kadar sahneden uzak kalmak zorundayım. Ertelenen oyunlar için bilet aldığınız satış kanalıyla iletişime geçebilirsiniz” demişti.

“İKİ HAFTADA HALLEDERİM SANIYORDUM”

Usta sanatçı, Twitter hesabından sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Erkal paylaşımda, “Sağlık sorunlarımı iki haftada hallederim sanıyordum, biraz uzadı maalesef. Üstesinden geleceğim, merak etmeyin. Nisan ayı sonunda sahnelere dönebilmeyi umuyorum diyelim şimdilik” ifadesini kullandı.

