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Gene Hackman ve eşi Betsy evlerinde ölü bulunmuştu! Birbirlerine yazıkları notlar ortaya çıktı

95 yaşındaki Hackman ve 65 yaşındaki Betsy 26 Şubat'ta 4 milyon dolarlık evlerinde ölü bulunmuşlardı. Sarsan bu ölümlerin ardından ünlü çiftin, evlerinin fare yuvası haline geldiği öğrenilmişti. Şimdi ise yetkililer, çiftin evinde birbirlerine yazdıkları notları yayınladı.

Gene Hackman ve eşi Betsy evlerinde ölü bulunmuştu! Birbirlerine yazıkları notlar ortaya çıktı
Jale Uslu

95 yaşındaki Hackman ve 65 yaşındaki Betsy 26 Şubat'ta 4 milyon dolarlık Santa Fe malikanesinde ölü bulunmuştu. Gene Hackman'ın eşi Betsy'nin hantavirüs nedeniyle ölümünden yaklaşık bir hafta sonra, Alzheimer hastalığına bağlı komplikasyonlarla birlikte kalp rahatsızlığından öldüğü ortaya çıkmıştı.

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Kuzey New Mexico'daki yetkililer bu hafta Betsy ve Hackman'ın birbirlerine yazdıkları küçük notların fotoğrafları da dahil olmak üzere birçok belge yayınladı. Evde bulunan yürek parçalayıcı el yazısı notlarda Hollywood efsanesi eşi Betsy'ye olan aşkını anlattığı görüldü.

Hackman notlarından birinde bir sabah Betsy'yi nasıl 'düşündüğünü' ayrıntılı olarak anlatıyordu. Şöyle yazmıştı: 'Günaydın güzel kız, seni ve diğer küçük oğlanları düşünüyorum. Sevgilerimle G.'

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Bir diğer notta ise Alzheimer hastası olan Hackman'ın, bu hastalıkla mücadele ettiğinin farkında olduğu görülüyordu. "Ho, Ho, ben Büyücü'yü görmeye gidiyorum, Achie'nin Büyücüsü, Pokie,' diye yazdı. 'Beni buradan bıçaklıyor, oradan bıçaklıyor, neredeyse her yerimden bıçaklıyor"

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HACKMAN'A YAPBOZLAR BIRAKMIŞ

Notlarda, günlük faaliyetleri ve işleri idare ettiği görülen Betsy'nin, Hackman'ın tamamlaması için yapboz bulmacaları bıraktığı ortaya çıktı. Betsy, köpeğini veterinere götürmesi gerektiğini ayrıntılı olarak anlattığı bir mektupta şunları yazmıştı: "Merhaba G! Zin'i itaat dersine ve veteriner randevusuna götürüyorum. Evde görüşmek üzere. Masada yapboz var."

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Polisin evde çektiği fotoğraflarda, masanın üzerinde bir yığın halinde duran tamamlanmış yapboz parçalarının yer aldığı görüldü. Bu da çiftin sık sık bulmacalarla uğraştığını gösteriyor.

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