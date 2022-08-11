Genel eş anlamlısı nedir? Genelin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Özel olmayan her şey için genel ifadesi kullanılır. Sıfat türündedir. Halk arasındaki günlük konuşma dilinde sıkça karşılaşılan bir kelimedir. Birçok tanımı bulunur. Farklı başka kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamda ve birleşik türde kelimeler türetebilir. Eş anlamlısı olarak umumi kelimesi kullanılır.

Genel kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu, genel kelimesi için sıfat türünde birden fazla tanım yapar. Beş farkı anlamının karşılığı olan bu tanımlar ve bu tanımlar doğrultusunda verilmiş cümle örnekleri şu şekildedir:

Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi olan.

Örnek kullanımlar: Genel seçim, genel tarih, genel kültür…

Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütün bu bakımdan ele alınan.

Örnek cümle:

"Söylediklerim kuşkusuz genel anlamda geçerli. (Adalet Ağaoğlu)"

Yetkisi ve sorumluluğu çok olan.

Örnek kullanım: Genel başkan, genel müdür.

Herkesin yararlanabileceği (Yerler ve nesneler için kullanılır.)

Örnek kullanım: Genel kitaplık.

Bir genelleme sonucunda elde edilen.

Örnek kullanım: Genel düşünce.

Genel kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Umumi kelimesi genel eş anlamlısı olan kelimedir. Genel ya da umumi kelimeleri başka kelimeler ile bir araya gelerek yeni kavramlara karşılık gelen yeni ve birleşik türde kelimeler üretirler. Bu durum için bazı örnekler şunlardır:

Genel kütüphane, genel görünüm, genel kurmay, genel geçer, genel bütçe, genel grev…

Genelin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmenin en iyi yolu o kelimeyi cümle içinde kullanmak olacaktır. Bu sayede o kelime yerine geçebilecek eş anlamlısı da doğru tespit edilebilir.

Çünkü dilimizde bir kelime birden fazla anlama gelebilir. Hangi anlamda ya da hangi amaçla kullanıldığını anlamak için cümlenin bütününe bakılmalıdır. Genelin eş anlamlısı olan kelimeler ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır:

Köşedeki umumi tuvaleti kullanabilirsin.

Genel kanının bu yönde olması senin suçun değil.



