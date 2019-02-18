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Genelkurmay çatı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 20:35 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin davaya, sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi olduğu belirtilen sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen duruşmada, sanık eski Uluslararası Cari Harekat Amiri kurmay albay Osman Kardal savunma yaptı.

Kardal, Silahlı Kuvvetler Harekat Merkezi'nde (SKHM) görev yaptığı sırada olayların içinde kaldıklarını savunarak, harekat merkezinin darbecilerce ele geçirildiğine yönelik iddiayı reddetti.

"SKHM'de bir esaretten bahsedilemez." diyen Kardal, personelin de rahat olduğunu öne sürdü.

Bir tanık beyanında da öne sürülen, harekat merkezinde darbe bildirisini okuduğuna yönelik suçlamayla ilgili Kardal, "Ben ayakta bildiri okumadım. Ben hiçbir şey okumadım." ifadesini kullandı.

SKHM'nin normal çalıştığını savunan Kardal, iddia makamının burayı "Görüntülü İzleme Merkezi" ile karıştırdığını iddia etti.

Kardal, FETÖ ile bağlantısı bulunmadığını ileri sürerek, konsey üyesi olduğuna yönelik suçlamayı da reddetti.

Darbe girişiminin Genelkurmay'dan ya da SKHM'den yönetilmediğini ileri süren Kardal, savunmasını slayt eşliğinde sürdürdü.

Duruşmaya, Kardal'ın savunmasıyla devam edilmek üzere yarına kadar ara verildi.

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