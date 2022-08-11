Genellikle eş anlamlısı nedir? Genelliklenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Genellikle, bulmacalarda da sıkça karşılaşılan bir kelimedir. Zarf türündedir. Birden fazla alanda ve özellikle halk arasındaki gündelik konuşma dilinde sıkça kullanılır. Normalden fazla sıklıkla yapılan her türlü eylem için kullanılabilen bir kelimedir.

Genellikle eş anlamlısı olan kelimeler de birden fazladır. Bunlardan bazıları, sık sık, çoklukla, ekseriya, ekseriyetle kelimeleridir. Zıt anlamlısı ise özellikle kelimesidir. Genel olmayan durumlarda özellikle ya da özel olarak ifadeleri kullanılır.

Genellikle kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu genellikle kelimesi için zarf türünde tek bir tanım yapar. Bu tanım ve bu tanım için verilen örnek cümle şu şekildedir:

Genel olarak, büyük bir çoğunlukla, çoğu kez, çoğun, ekseriyetle, çoklukla, ekseri, ekseriya, ekseriyetle, umumiyetle.

Örnek cümle:

"Türkler genellikle konukseverdir."

Genellikle kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Ekseri, genelde, sık sık, çoğun, çoğu, çoğunlukla, normalde, umumen, çoğu kez, alelusul, alelıtlak gibi kelimeler genellikle kelimesi yerine cümle içinde kullanılabilir. Hangi eş anlamlı kelimenin genellikle yerine geçeceğini belirleyebilmek için cümlenin tamamına bakılması gerekir.

Genelliklenin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmenin en iyi yöntemi o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Bu yöntem sayesinde o kelimenin yerine kullanılacak eş anlamlı kelimeyi doğru seçmek de mümkündür.

Dilimizdeki birçok kelime birden fazla anlama karşılık gelir. Kelimenin hangi anlamda ve hangi amaçla kullanıldığını anlayabilmek için yer aldığı cümlenin bütününe bakılmalıdır. Genelliklenin eş anlamlısı olan kelimeler ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır: