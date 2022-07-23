Genetik ve Biyomühendislik mezunları ne iş yapar? Genetik ve Biyomühendislik bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Teknolojik gelişmelerin etkilediği, geleceğin meslekleri arasında görülen alanlardan biri de genetik ve biyomühendisliktir. Başarılı bir akademik yetenek sahibi kişilerin yöneldiği bir alandır. Üniversitelerde bulunan bu bölüm öğrencilerini hem tıp hem de mühendislik alanlarını birleştiren bir bölümdür.

Sayısal alanda hem ilgisi hem de yeteneği olan kişiler bu bölümde daha başarılı olur. Hem özel hem de kamu alanlarında iş olanakları olan bir meslektir. Ülkemizde bu bölümün bulunduğu okullar sektöre bu alanda uzman kişiler yetiştirmeyi hedeflemiştir.

Genetik ve Biyomühendislik bölümü nedir?

Biyoteknoloji, genetik ve biyomühendislik bölümlerini birleştiren bir bilim dalıdır. Protein, gen, doku mühendisliği, biyoinformatik, protein mühendisliği ve kimyası, moleküler biyoloji konularını kapsar. Bölüm öğrencileri kuramsal ve uygulamaları dersler ile bu alanda kendilerini geliştirme imkanı bulurlar.

Programın bulunduğu okullarda bitki ve hayvanların doku kültürleri, omiks teknolojileri, biyokimya, moleküler biyoloji, genetik, hücre biyolojisi, temel laboratuvar teknikleri gibi konularda yetkinlik kazandırmak amaçlanır.

Bu alanda eğitim alan kişiler, uygulamalı ve translasyonel araştırmalar yaparak ekonomik değer de barındıran keşifler yapmayı amaçlarlar. Yaşam kalitesini artırmak, yaşadıkları topluma yarar sağlamak için çalışırlar. Okulların bu bölümdeki programları da bu amaçlar doğrultusunda hazırlanmıştır.

Ülkemizde birçok üniversitede bu eğitim verilmektedir. Bazı okullar şunlardır: Giresun Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Gazi Osman Paşa Üniversitesi.

Genetik ve Biyomühendislik bölümü eğitim süresi kaç yıldır?

Bölümde dört yıllık bir lisans eğitimi verilmektedir. Sekiz ara dönemden oluşur. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı kapsamındaki Temel Yeterlilik ve Alan Yeterlilik sınavına girme zorunluluğu vardır. Bu sınavlara girerek okulların yayınladığı taban puanlarına ulaşmak gerekir.

Öğrenciler bu eğitim programı kapsamında en az yirmi iş günü olmak üzere staj yapmak durumundadırlar. Bu zorunlu staj ikinci sınıftan itibaren herhangi bir tatil döneminde yapılabilir. Staj yeri bulmak için kendi imkanlarından faydalanabilecekleri gibi okudukları okuldan da bu konuda destek alabilirler.

Genetik ve Biyomühendislik bölümü dersleri nelerdir?

Geneli İngilizce dilinde verilen zorunlu ve seçmeli dersler işlenir. Bu derslerden bazıları şunlardır:

Akademik İngilizce, Genel Kimya, Biyoloji, Kalkülüs, Biyoloji, Fizik, Genel Kimya Laboratuvarı, Mikrobiyoloji, Hücre Biyolojisi, Analitik Kimya, Uygarlık Tarihi, Diferansiyel Denklemler, Türk Dili, Biyotransport Olayları, Biyometri (Biyomühendislik Uygulamaları için Numerik ve İstatiksel Yöntemler), Biyotermodinamik, Moleküler Biyoloji, Biyoproses Mühendisliği Teknikleri, Biyomühendislik Laboratuvarı, Doku Biyokimyası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Nörobiyoloji, Bitki Genetiği, Protein Kimyası, Gen Terapisi, Doku Mühendisliğinde Trendler, Hücre ve Doku Kültürü…

Ayrıca program kapsamında zorunlu staj vardır. Dördüncü yılda öğrencilerden mühendislik projesi teslim edilmesi de istenir. Bu eğitimi alan öğrenciler genetik alanına hâkim olurlar. Temel biyomühendislik, moleküler biyoloji gibi konularda yetkinlik kazanırlar.

Genetik ve Biyomühendislik mezunları ne iş yapar?

Bu alanda eğitimlerini tamamlayan mezunlar tıp ve biyoloji alanlarında günümüz teknolojilerini en iyi şekilde kullanırlar. Çalışacakları iş yerleri ve alabilecekleri görevler çeşitlilik gösterir. Biyoloji, tarım, kimya üzerine iş yapan firmalar ile çalışabilirler.

Mezun olarak Genetik ve Biyomühendislik Lisansı diploması almaya hak kazanmış olan kişiler alanları dahilinde bütün teknolojik gelişmelere hakim olmalıdırlar. Araştırmalar yapmak, yeni planlar oluşturmak, projeler oluşturmak, oluşturulan projelerin uygulama süreçlerinde etkin yer almak başlıca görev tanımları arasındadır.

Genetik ve Biyomühendislik mezunları iş imkanları nelerdir?

Hem kamu hem de özel sektör için iş olanakları bulunan bir bölümdür. Mezun olduklarında moleküler biyolog unvanını kazanırlar. Fen, eczacılık, ziraat gibi alanlarda akademisyen olarak da çalışabilirler.

Genetik ve Biyomühendislik mezunları nerelerde çalışır?

Bölümden mezun olan kişiler özel ve kamu ayrımı olmaksızın şu iş yerlerinde çalışabilirler: Türk Sağlık Kurumu, TÜBİTAK, Adli Tıp, tanı merkezleri, hastaneler, akademisyen olarak üniversiteler, uluslararası araştırma merkezleri, klinikler, laboratuvarlar, tüp bebek merkezleri, genetik ve biyomühendislik alanında çalışmalar yapan firmalar.

Genetik mühendisliği eğitimi alan kişiler için iş istihdamı oldukça geniştir. Ülkemizde ya da uluslararası firmalarda kolaylıkla iş bulabilirler. Bu alana dayalı çalışmalar yapan üniversitelerde veya şirketlere bağlı olarak çalışabilirler.

Bu mesleği tercih eden kişilerin maaş beklentisi normalin üzerinde olmamalıdır. Özellikle özel sektörde beklenenin altında rakamlar söz konusu olabilir. İsteyenler akademik alanda ilerleyebilirler. Ancak bu bölümden mezun olan kişiler için öğretmen olma seçeneği bulunmamaktadır.

Genetik ve Biyomühendislik mezunlarının kamuda iş olanakları nelerdir?

Mezun olup devlete ait bir kurumda çalışmak isteyen kişiler için öncelikle Kamu Personeli Seçme Sınavına girmek zorunluluğu bulunur. Bu sınava girip geçerli bir puan alan kişiler atama beklerler.

Genetik ve Biyomühendislik mezunlarının özel sektörde iş olanakları nelerdir?

Devlete bağlı çalışabilecekleri gibi özel sektörde birçok firmada çalışabilirler. Mezun oldukları alanda araştırmalar ve çalışmalar yapan şirketlere başvuru yapabilirler. GDO, biyoyakıtlar, biyomalzemelerin üretimi ve geliştirilmesi, ilaç üretimi ve benzeri alanlarda faaliyet gösteren şirketlerde iş bulmakta zorlanmazlar.



