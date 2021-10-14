Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. George Clooney’den yeni bir Batman itirafı geldi! “Beni yaklaştırmazlar”

George Clooney’den yeni bir Batman itirafı geldi! “Beni yaklaştırmazlar”

14.10.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1997 yılında vizyona giren Batman ve Robin filminde kendisinin Batman’ı canlandırmasını eleştiren ünlü oyuncu George Clooney yeni bir pişmanlık açıklaması geldi. 24 yılın sonrasında gelen itirafta meme ucu detayı herkesi şaşırttı.

George Clooney’den yeni bir Batman itirafı geldi! “Beni yaklaştırmazlar”

Ünlü aktör George Clooney; Ben Affleck, Lily Rabe ve Tye Sheridan ile başrolleri paylaştığı The Tender Bar adlı yeni filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 60 yaşındaki Amerikalı oyuncu, People dergisine verdiği röportajda, yeni filminin yanı sıra Batman karakterini canlandırdığı 1997 yapımı Batman ve Robin filmi hakkında da konuştu.

“Gişe rekorları kıran süper kahraman filmleri mi?” sorusuna Clooney oldukça ilginç bir yanıt verdi. Ünlü oyuncu daha öncesinde kötü bir süper kahraman filmi yaptığını itiraf ederek, “Bir süper kahraman filmi yaptım ve çok kötü batırdım, dolayısıyla beni o sete yaklaştırmazlar artık” ifadelerini kullandı.

Çifte standart diyerek isyan etti: 'George Clooney 40 yaş genç biriyle olunca normal ama...'Çifte standart diyerek isyan etti: 'George Clooney 40 yaş genç biriyle olunca normal ama...'

“KOSTÜMDE MEME UCU OLMASIN”

Clooney geçen yıl verdiği bir röportajda da karaktere daha sonra hayat veren ancak kendisinin oynamaması için ikna etmeye çalıştığı Ben Affleck'le ilgili açıklamalar yapmıştı. Clooney, “Ben Affleck beni dinlemedi ve harika bir iş çıkardı, yanılmıştım. Fakat sadece deneyimimle bilgeliğimi aktarabildim ve ‘Kostümünde meme ucu olmasın' dedim.” ifadelerini kullandı.

Önce para israfı dedi, şimdi de felaket! George Clooney’nin Batman nefreti dinmiyorÖnce para israfı dedi, şimdi de felaket! George Clooney’nin Batman nefreti dinmiyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kraliyet Ailesi’nin birbirinden ilginç doğum kuralları! Yasaklara uymak zorundalarKraliyet Ailesi’nin birbirinden ilginç doğum kuralları! Yasaklara uymak zorundalar
PARTNERHem aşısız hem maskesiz alışverişte!Hem aşısız hem maskesiz alışverişte!
O sahneye gönderme yaptı! Bakın kızı kimmiş?O sahneye gönderme yaptı! Bakın kızı kimmiş?
Anahtar Kelimeler:
George Clooney Batman (Yarasa Adam)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Özgürlükler kasabası! Sadece bu iki şey yasak

Özgürlükler kasabası! Sadece bu iki şey yasak

Birbirinden ilginç doğum kuralları! Yasaklara uymak zorundalar

Birbirinden ilginç doğum kuralları! Yasaklara uymak zorundalar

Görenler ikizi zannetti! “Kendisini klonlamış”

Görenler ikizi zannetti! “Kendisini klonlamış”

“Sosyal medya gerçek değil” dedi! Öyle bir paylaşım yaptı ki...

“Sosyal medya gerçek değil” dedi! Öyle bir paylaşım yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Binlerce dolarlık çıplak fotoğraflarını ücretsiz paylaşıyor

Binlerce dolarlık çıplak fotoğraflarını ücretsiz paylaşıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Filme ilham oldu! Kurbanlarına öyle şeyler yaptı ki...

Filme ilham oldu! Kurbanlarına öyle şeyler yaptı ki...

Fabrika işçiliğinden fenomenliğe! Ağzını bile açmıyor

Fabrika işçiliğinden fenomenliğe! Ağzını bile açmıyor

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Yanlış zile basınca...

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Yanlış zile basınca...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.