George Clooney’den yeni bir Batman itirafı geldi! “Beni yaklaştırmazlar”

Ünlü aktör George Clooney; Ben Affleck, Lily Rabe ve Tye Sheridan ile başrolleri paylaştığı The Tender Bar adlı yeni filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 60 yaşındaki Amerikalı oyuncu, People dergisine verdiği röportajda, yeni filminin yanı sıra Batman karakterini canlandırdığı 1997 yapımı Batman ve Robin filmi hakkında da konuştu.

“Gişe rekorları kıran süper kahraman filmleri mi?” sorusuna Clooney oldukça ilginç bir yanıt verdi. Ünlü oyuncu daha öncesinde kötü bir süper kahraman filmi yaptığını itiraf ederek, “Bir süper kahraman filmi yaptım ve çok kötü batırdım, dolayısıyla beni o sete yaklaştırmazlar artık” ifadelerini kullandı.

“KOSTÜMDE MEME UCU OLMASIN”

Clooney geçen yıl verdiği bir röportajda da karaktere daha sonra hayat veren ancak kendisinin oynamaması için ikna etmeye çalıştığı Ben Affleck'le ilgili açıklamalar yapmıştı. Clooney, “Ben Affleck beni dinlemedi ve harika bir iş çıkardı, yanılmıştım. Fakat sadece deneyimimle bilgeliğimi aktarabildim ve ‘Kostümünde meme ucu olmasın' dedim.” ifadelerini kullandı.



