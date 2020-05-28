George Floyd'u öldüren polis Derek Chauvin hakkında neler biliniyor?

Siyah ABD vatandaşı George Floyd'u dakikalarca boğazına diziyle basarak öldüren polis memuru Derek Chauvin, görevden alınmış durumda.

2001'den beri Minneapolis'te polis olarak görev yapan Derek Chauvin, kariyeri boyunca pek çok kez şikayet aldı, hakkında dosyalar tutuldu. Ancak bunların bugüne kadar bir karşılığı olmadı.

NBC News'e göre 44 yaşındaki Chauvin, hakkında defalarca resmen şikayet gelmiş olmasına ve hatta hakkında en az bir dava açılmış olmasına rağmen, bunların sonucunda hiçbir zaman disipline sevk edilmedi, hakkında yasal işlem yapılmadı. Göreve başlarken "yiğit olma" yemini eden polisin 19 yıllık görevinde bir şüpheliye silah çektiği de ortaya çıktı.

George Floyd'un öldürülmesinin ve görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından olaya karışan diğer 3 polis, Thomas Lane, Tou Thao ve Alexander Kueng de Minneapolis Emniyet Müdürlüğü'nden kovuldu.

Ancak Chauvin, aralarında sicili en kabarık olanı. 19 yıllık polislik görevinde 10'un üzerinde şikayet almak, "normalin üzerinde" diyen emekli Minneapolis Park polisi ve Minnesota Hennepin Teknik Üniversitesi'nde polis eğitim uzmanı Mylan Masson, halkın daha çok içinde olan polislerin daha fazla şikayet aldığını söylüyor: