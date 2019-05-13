Georgios Papanikolaou: Google'ın Doodle'ını yaptığı Pap smear testini bulan Yunan kaşif

Ancak ne o, ne de eşi İngilizce biliyordu. Ceplerindeki 250 dolar tahminlere göre ancak ülkeye girmelerine yetecek miktardaydı.

1910'da Münih Üniversitesi'nde doktorasını bitirip üç yıl sonra eşi Andromahi Mavrogeni ile beraber ABD'ye göç etti.

Papanikolaou, rahim ağzı kanseri vakalarını önlemek için geliştirdiği yöntemle, sitopatoloji (hastalıkları bulmak için hücrelerin incelenmesi) alanında devrim yaratmıştı.

Bir yıl süren sancılı süreçten sonra Cornell Üniversitesi'nde iş bularak tıp dünyasına geri döndü.

Eşi Andromachi ile beraber üniversitede kadın üreme sistemindeki kanser vakaları üzerine araştırmalar yürütmeye başladı.

Andromachi bazen denek, bazen de asistan olarak ona destek verdi.

Google'ın Doodle'ının altına not düştüğü biyografiye göre çift, bir grup yakın arkadaşından denek olmalarını isteyerek Papanicolaou testini geliştirmeye başladı, hatta deneyler sırasında karısının bir arkadaşının rahim ağzı kanserini teşhis etti.

Papanikolaou rahim ağzından alınan sıvı mikroskopta incelenerek kanserin teşhis edilebileceğini 1928'de keşfetse de, bilim dünyası ona kuşku ile baktı ve araştırması ancak 1943 yılında yayımlanabildi.

"Papanikolaou yöntemi" olarak da anılan Pap smear, ucuz ve basit bir yöntem olarak dünyada giderek yayıldı.

Modern rahim ağzı kanseri taramalarının da temelini oluşturdu.

Smear testleri günümüzde jinekolojik muayenelerin en temel aşamalarından biri.

Öte yandan Papanikolaou'nun yüzü 1995-2001 yılları arasında 10 bin Yunan Drahmisi değerindeki banknotlarda, bir dönem de ABD'nin posta pullarında yer aldı.