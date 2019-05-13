HABER

Georgios Papanikolaou: Google'ın Doodle'ını yaptığı Pap smear testini bulan Yunan kaşif

13.05.2019 17:44 | Son Güncelleme

Rahim ağzı kanserini önlemek için kullanılan Pap smear testini eşiyle beraber geliştiren Yunan bilim insanı Georgios Papanikolaou yaşasaydı bugün 136 yaşına basacaktı. Google'ın doğum gününde Doodle'ını yaptığı binlerce kadının hayatını kurtaran smear testini bulan Georgios Papanikolaou'nun hikâyesi.

Georgios Papanikolaou: Google'ın Doodle'ını yaptığı Pap smear testini bulan Yunan kaşif

Google'ın Doodle'ını (tema) yaparak onurlandırdığı Yunan bilim insanı Georgios Papanikolaou, kanser tarama yöntemi Pap smear testini geliştirerek dünyada binlerce kadının hayatını kurtardı. Georgios Papanikolaou yaşasaydı bugün 136 yaşına basacaktı.

Papanikolaou, rahim ağzı kanseri vakalarını önlemek için geliştirdiği yöntemle, sitopatoloji (hastalıkları bulmak için hücrelerin incelenmesi) alanında devrim yaratmıştı.

Pap smear denilen yöntem sayesinde vajinadan alınan sıvı mikroskopla incelenerek kansere dönüşebilecek hücresel değişiklikleri kolayca saptamak mümkün oldu.

smear testi

13 Mayıs 1883'te Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda doğan Papanikolaou, tıp okuluna başladığında daha 15 yaşındaydı.

Birinci Balkan Savaşı'nda orduya askeri doktor olarak destek verdi.

1910'da Münih Üniversitesi'nde doktorasını bitirip üç yıl sonra eşi Andromahi Mavrogeni ile beraber ABD'ye göç etti.

Ancak ne o, ne de eşi İngilizce biliyordu. Ceplerindeki 250 dolar tahminlere göre ancak ülkeye girmelerine yetecek miktardaydı.

KANSERLİ HÜCRE

Papanikolaou, önce halı dükkanında çalışmayı denedi, sonra eski tutkusu olan kemana geri dönerek restoranlarda çalmaya başladı. Karısı haftada 5 dolara düğme dikiyor, zar zor geçiniyorlardı.

Bir yıl süren sancılı süreçten sonra Cornell Üniversitesi'nde iş bularak tıp dünyasına geri döndü.

Eşi Andromachi ile beraber üniversitede kadın üreme sistemindeki kanser vakaları üzerine araştırmalar yürütmeye başladı.

Andromachi bazen denek, bazen de asistan olarak ona destek verdi.

Google'ın Doodle'ının altına not düştüğü biyografiye göre çift, bir grup yakın arkadaşından denek olmalarını isteyerek Papanicolaou testini geliştirmeye başladı, hatta deneyler sırasında karısının bir arkadaşının rahim ağzı kanserini teşhis etti.

doktorlar

Papanikolaou rahim ağzından alınan sıvı mikroskopta incelenerek kanserin teşhis edilebileceğini 1928'de keşfetse de, bilim dünyası ona kuşku ile baktı ve araştırması ancak 1943 yılında yayımlanabildi.

"Papanikolaou yöntemi" olarak da anılan Pap smear, ucuz ve basit bir yöntem olarak dünyada giderek yayıldı.

Modern rahim ağzı kanseri taramalarının da temelini oluşturdu.

Smear testleri günümüzde jinekolojik muayenelerin en temel aşamalarından biri.

Öte yandan Papanikolaou'nun yüzü 1995-2001 yılları arasında 10 bin Yunan Drahmisi değerindeki banknotlarda, bir dönem de ABD'nin posta pullarında yer aldı.

150'den fazla akademik yayında imzası olan Papanicolaou, yaşamı boyunca pek çok ödül ve onur belgesine lâyık görüldü.

Papanicolaou, 18 Şubat 1962'de kalp yetmezliği ve akciğer ödemi nedeniyle hayatını kaybetti.

Dünyada milyonlarca kadının yaptırdığı Pap testinin, kanser vakalarını yaklaşık yarı yarıya düşürdüğü tahmin ediliyor.

Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçlarıYaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları
AKUT’dan bölgesel arama kurtarma tatbikatıAKUT’dan bölgesel arama kurtarma tatbikatı
Soma’da 301 madenci dualarla anıldıSoma’da 301 madenci dualarla anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Flaş gelişme! Görevden alındı

Flaş gelişme! Görevden alındı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Osmanlı Sarayı'nın sim sırması ABD yolunda

İşte ABD'lilerin yeni gözdesi! Türkiye'de yapıldı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

Elazığ'da şehit asker için tören

Elazığ'da şehit asker için tören

Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik'in yargılandığı davada karar

Yusuf Nazik hakkında karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.