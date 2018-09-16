Gerard Depardieu: Erdoğan'la da görüşeceğim, Türk vatandaşı da olacağım

Fransız oyuncu Gerard Depardieu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Uzun zamandan bu yana Batı basınına demeç vermeyi reddeden Depardieu, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin 70. kuruluş yılı kutlamaları için Pyongyang’a giden Aydınlık gazetesinin sorularını yanıtladı.

Rus vatandaşlığına geçmesi büyük yankı uyandıran Fransız oyuncu Gerard Depardieu, Türk vatandaşlığı da almak istediğini ifade etti. Pyongyang’a KDHC-Fransa Dostluk Derneği’nden arkadaşlarıyla geldiğini söyleyen Depardieu, ülkede bulunduğu süre içinde kendisi için hiçbir ayrıcalık istemediğini belirtti. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen heyetlerle aynı otelde kalan ünlü oyuncu, aynı otobüsleri kullanırken, yine aynı masada yemek yedi.

ERDOĞAN’I ZİYARET EDECEK

Aydınlık'tan Levent Uluçer, Gerard Depardieu’ya, Rusya vatandaşlığından başka vatandaşlığı olup olmadığı sorusu yöneltti. Cezayir vatandaşlığının bulunduğunu belirten Depardieu, Türk vatandaşı da olmak istediğini söyledi. “Bu soruyu sizin meslektaşınız bir sinemacı olarak değil, aynı zamanda gazeteci sıfatıyla da soruyorum, bunu yazmamı ister misiniz” diye sorulduğunda ise, Depardieu, “Elbette, Ekim ayında Türkiye’de olacağım ve Erdoğan’la da görüşeceğim” yanıtını verdi.

