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Gerard Depardieu'nun Türkiye'ye gelme nedeni şaşırttı!

06.05.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü Gerard Depardieu bundan sonra zamanını Türkiye'de geçirecek. Fransız aktörün Türkiye'de ev olarak kullanacağı balıkçı teknesi, Tuzla'da 'yat' a dönüştürülüyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Depardieu, Tuzla'ya giderek yatın yapım aşaması hakkında bilgi aldı.

Gerard Depardieu'nun Türkiye'ye gelme nedeni şaşırttı!

2013 yılında Rus vatandaşlığına geçen dünyaca ünlü Fransız aktör Gerard Depardieu, hayatıyla ilgili aldığı yeni kararları L'Obs dergisine anlattı. Ünlü aktör, artık ülkesinde daha az yaşayıp İstanbul ve Dubai'de zaman geçirmek istediğini söyledi. 73 yaşındaki Depardieu, bundan sonra daha huzurlu bir yaşam peşinde olduğunu belirterek, dalgalara yelken açarak bu huzuru bulmayı umut ettiğini anlattı.

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TUZLA'DA YAPTIRDI

Deniz ve balıkçılık tutkusuyla da bilinen sanatçı, Fransa'da bir arkadaşından aldığı ton balığı av teknesini yeniden dizayn edip gezi yatı yaptırmak için 2017'de Türkiye'ye getirmişti.Snob Magazin'in haberine göre; Ünlü aktör, yapım aşamasında olan yatı hakkında bilgi almak için geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi. Ayağının tozuyla Tuzla'ya geçen Gerard Depardieu, hem yat hakkında bilgi aldı hem de yatın içerisinde olması gerekenleri anlattı.
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"DENİZDE HUZUR BULUYORUM"

Depardieu denizde huzur bulup dinlendiğini belirterek, "Teknelerle aram çok iyi. Denizi seviyorum. Huzur buluyorum. Bu nedenle Fransa'da bir dostuma ait klasik balıkçı teknesini de aldım ve bu tekneyi gezi teknesine bir yata dönüşürülmesi için Türkiye'ye getirdim. Türkiye'de yatçılık çok ilerlemiş durumda. Ayrıca Avrupa'dan daha hesaplı. Tuzla'da duo yapan tersaneleri gezdim. Yat tasarımı yarışmasında öğrencilerin tasarımları müthişti. Teknemi burada yeniden dizayn edecekler ve bittiğinde Ege'yi gezeceğim" demişti.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yakında Türkiye'de dolandırıldı veya soyuldu haberlerini okuyacağımızı düşünüyorum
Sanırsın 50 milyon dolarlık süper yat yaptırıyor. Olsun 1 dolar bile olsa memlekete katkısı olsun bu putin dostunun. Ama baş tacı da etmeyelim lütfen alt tarafı balık teknesini yata çevirtiyor, tersaneyi ihya etmiyor

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