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Gerçeği öğrenince yıkıldı! Berfu Yenenler'den şok sözler: Kerizliğime sağlık...

29.07.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni ve Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, son paylaşımıyla takipçilerini hayli şaşırttı. Sosyal medyayı sarsan bir olayın gerçek olmadığını öğrenen ünlü isim hayli üzüldü.

Gerçeği öğrenince yıkıldı! Berfu Yenenler'den şok sözler: Kerizliğime sağlık...

Berfu Yenenler, ilk olarak Miss Turkey 2015 yarışmasında dördüncü olarak geniş kitlelerin karşısına çıktı. Sonrasında, endüstri mühendisliği eğitimine devam ederek bir süre gözden kayboldu. Tekrar magazin gündemine gelmesi ise ünlü oyuncu ve sunucu Eser Yenenler'le yaşadığı aşk sayesinde oldu. İlişkilerini gizli kapaklı yaşayan çift, kısa sürede evlenmeye karar verdi. Ne olduysa da evlendikten sonra oldu. Eve kapanan çift birlikte videolar çekmeye başladı ve hepsi çok izlendi. Hal böyle olunca, Berfu Yenenler de kendi YouTube kanalını açtı ve kısa sürede yüz binlerce takipçiye ulaştı. Pandemiyi iyi değerlendiren ünlü isim, artık herkesin tanıdığı ve sevdiği bir sosyal medya fenomeni oldu. Haliyle, bu sevgiyi önemli olaylara dikkat çekmek için de kullanmaya başladı.

"Kerizliğime sağlık"

Berfu Yenenler'den eşi Eser Yenerler'e büyük kilo gafı!

Birkaç gündür sosyal medyayı yıkan bir olay var. Ecem adında bir kişi tecavüze uğradığını ve verdiği adalet mücadelesini tüm detaylarıyla anlatıp yürekleri yaktı. Twitter ve Instagram'da Ecem'e yağan destek mesajlarından biri de Berfu Yenenler'e aitti. Ama Ecem'in yalan söylediği ortaya çıkınca herkes çok şaşırdı.

Berfu Yenenler story

"Böyle bir konuyu sömürüp etkileşim kasmak isteyecek kadar delirmiş olabilir mi bir insan evladı ya? Keriz gibi ağladım kaç saat, kerizliğime sağlık." diyerek hem yalan söyleyen kişiye hem de kendine sitem etti.

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Berfu Yenenler Eser Yenenler
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