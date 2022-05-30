Gerçek 30 yıl sonra röntgen sonucuyla ortaya çıktı! Doktorlar solunum tüpünü içinde unutmuş

1989 yılının Nisan ayında henüz 6 yaşındayken ikinci kattaki evlerinin penceresinden düşen Remache, Elmhurst Hastanesi’ne kaldırıldı. Kafatası kırığı nedeniyle tedavi altına alınan Remache solunum sıkıntısı yaşadığı için cihaza bağlandı. Tıbbi kayıtlarda Rameche’in solunum cihazını kendi kendine çıkarttığını göstermesine rağmen 30 yıl sonraki röntgende Remache’in midesinde solunum tüpüne rastlandı.

MİDE SORUNLARI YAŞIYORDU

Küçüklüğünden beri mide sorunları yaşadığını ve tedavi olmasına rağmen şiddetli ağrılarının geçmediğini ifade eden Remache, ailecek Meksika’ya gittikleri bir tatilde durumunun ağırlaştığından söz etti. Göğüs ve boğaz bölgesinde daha önce hissetmediği garip bir hissin varlığında söz eden Remache, “Göğüs ve boğaz bölgemde daha önce hiç hissetmediğim garip bir histi ve sanki orada bir şey sıkışmış gibi hissettim, gerçekten nefesimi rahatsız eden bir şey var gibiydi” dedi.

New York’a döndüğünde ise röntgen çektiren adam 30 yıldır 25 cm’lik bir tüple yaşadığını öğrendi. Yaşadığının şaşkınlık verici bir durum olduğunu anlatan Remache, “Biraz kızgın hissediyorum.Sonuç olduğundan daha kötü olabilirdi. Tanrıya şükür hala buradayım” diye konuştu.

DAVA AÇTI

Hayatı boyunca sadece bir kez solunum cihazına bağlandığını ifade eden adam, avukatları aracılığıyla Elmhurst'teyken cihazın bir kısmını veya tamamını yuttuğuna ikna olduğunu ve doktorlarının bunu fark etmediğini söyleyerek dava açtı. Duruşma 11 Ekim’de görülecek.



