Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Gerçek bir Robinson Cruise hikayesi! 20 yıl boyunca ıssız bir adada tek başına yaşayan kadın: Juana Maria

Gerçek bir Robinson Cruise hikayesi! 20 yıl boyunca ıssız bir adada tek başına yaşayan kadın: Juana Maria

26.01.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1960 yılında yayınlanan çocuk kitabı “Mavi Yunuslar Adası” uzak bir adada tek başına hayatta kalmaya çalışan yerli bir gencin hikayesini konu ediyordu. Bu romanın konusunun gerçek bir olaydan esinlenerek oluşturduğunu biliyor muydunuz? Gerçek adı bilinmeyen Juana Maria isimli bir kadın 20 yıl boyunca ıssız bir adada tek başına yaşadı ve bu çocuk kitabına ilham oldu.

Gerçek bir Robinson Cruise hikayesi! 20 yıl boyunca ıssız bir adada tek başına yaşayan kadın: Juana Maria

19 Ekim 1853 yılında dünyaya gelen Juana Maria isimli bir kadın, Kaliforniya’daki San Nicolas Adası’nın yalnız kadını olarak tarihe geçmeyi başardı. 19. yüzyıl Kaliforniya'sının San Nicolas Adası’nda yerli Nicoleno kabilesinin son üyesi olduğu tahmin edilen Maria, tek başına 20 yıl boyunca ıssız bir adada yaşadı. Nicoleno dilini konuşan son kişi olarak tarihi kayıtlara adını altın harflerle yazdırdı.

EFSANELERE KONU OLDU

Maria doğduğu sırada San Nicolas Adaları’nda her ibir kendisine özgü farklı dil ve kültürlere sahip çeşitli özerk yerli Amerikan gruplar yaşıyordu. Kaliforniya henüz ABD topraklarında yer almıyordu ancak 1848 yılında Meksika-Amerika Savaşı’nı izleyen bir barış anlaşmasının parçası olarak ana karaya bağlandı. 19. yüzyılın başlarında yerli nüfus adalardan göç etmeye başladı. Nicolenolar adalarını en son terk edenlerdi. Maria’nın ise adasını neden terk etmediği kesin olarak bilinmiyor. Efsaneye göre, bebeğiyle beraber kurtarılma teknesine götürüldü ancak çocuğu olduğu için tekneden atıldı ve kıyıya yüzmek zorunda kaldı. Kıyıya geri döndüğü sırada ise bebeğini kaybetti.

18 yıl boyunca havaalanında yaşadı! Yanında sadece bankı ve bavulu vardı18 yıl boyunca havaalanında yaşadı! Yanında sadece bankı ve bavulu vardı

BALİNA KEMİKLERİNDEN EV, KUŞ TÜYLERİNDEN ELBİSE YAPTI

Juana Maria tek başına adada kaldığı süre boyunca kendisine doğal bir hayat oluşturdu. Balina kemiklerinden kulübe yaptı ve topladığı kuş tüylerinden elbiseler dikti. Nicolenos'un yeniden yerleştirilmesinin ardından, Juana Maria’nın adadaki yalnız varlığının hesapları Kaliforniya’nın Santa Barbara liman bölgesine yayıldı. Bu nedenle ana karada yalnız kadını kurtarma operasyonlarının yapılması için çalışmalar başlatıldı. Böylece, Yüzbaşı Nidever dönüşlerini ertelemeye ve bu gizemli kadını aramaya karar verdi.

1853 yılında Maria, balina kemiklerinden yapılmış bir kulübede yaşıyordu. Ana karaya geri getirildikten 7 hafta sonra henüz 42 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Ölüm nedeni dizanteri olarak gösterildi. Modern dünyanın dinamiklerine alışamayan Maria ana karadaki yaşamı kısa sürdü.

Hayvanlar tarafından büyütülen Rochom Pngieg’in ders niteliğinde hayatı herkesi şaşırttıHayvanlar tarafından büyütülen Rochom Pngieg’in ders niteliğinde hayatı herkesi şaşırttı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lanetli olarak bilinen mezar açıldı! Bilim insanları şaşkınlık yaşadı: Bu bebeğin burada ne işi var?Lanetli olarak bilinen mezar açıldı! Bilim insanları şaşkınlık yaşadı: Bu bebeğin burada ne işi var?
Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk önce kardan gelin yapıp balayına çıktı, şimdi ise...Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk önce kardan gelin yapıp balayına çıktı, şimdi ise...
Marvel’in kötü karakterine benzemek istedi! Değişimi şaşırttıMarvel’in kötü karakterine benzemek istedi! Değişimi şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Görenler anlam veremedi! “Aman Allah’ım bu nasıl görüntü?”

Görenler anlam veremedi! “Aman Allah’ım bu nasıl görüntü?”

Bilim insanlarını şaşırttı! “Bu bebeğin burada ne işi var?”

Bilim insanlarını şaşırttı! “Bu bebeğin burada ne işi var?”

Müstehcen pozlarıyla servet kazandı! En çok o fotoğrafı...

Müstehcen pozlarıyla servet kazandı! En çok o fotoğrafı...

Florida’da halka uyarı: Gökten iguana yağıyor

Florida’da halka uyarı: Gökten iguana yağıyor

İlginizi Çekebilir

Siz nereye kitaplarınız oraya: En iyi e-kitap okuyucu tavsiyeleri

Siz nereye kitaplarınız oraya: En iyi e-kitap okuyucu tavsiyeleri

Caminin önünde iç çamaşırıyla poz verdi! Tepkiler gecikmedi

Caminin önünde iç çamaşırıyla poz verdi! Tepkiler gecikmedi

Kütür kütür turşular yapabilmek için mutlaka bilmeniz gerekenler

Kütür kütür turşular yapabilmek için mutlaka bilmeniz gerekenler

Servet harcadı! Vajina estetiğiyle tasarım yaptırdı

Servet harcadı! Vajina estetiğiyle tasarım yaptırdı

Doktorlar doğumhanenin kapılarını kapatıp polisi aradı

Doktorlar doğumhanenin kapılarını kapatıp polisi aradı

İzleyenlerin gözleri doldu! Bakışları sosyal medyanın gündeminde

İzleyenlerin gözleri doldu! Bakışları sosyal medyanın gündeminde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.