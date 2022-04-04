Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. ‘Gerçek hayattaki Rapunzel’ olarak isimlendiriliyordu! 19 yıl sonra saçlarını kestirince görenler tanıyamadı

‘Gerçek hayattaki Rapunzel’ olarak isimlendiriliyordu! 19 yıl sonra saçlarını kestirince görenler tanıyamadı

04.04.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 yaşında kuaförde yaşadığı bir çocukluk travmasından sonra saçlarını uzatmaya başlayan Vanessa Rasmusson isimli bir kadın tam 19 yıldır saçlarından bir santim bile kestirmiyordu. Saçlarının boyu dizine kadar ulaşan Rasmusson radikal bir karar verdi. Sosyal medyadan yeni imajını paylaşan Rasmusson, çene hizasında kestirdiği saçlarıyla herkesi şaşırtmayı başardı.

‘Gerçek hayattaki Rapunzel’ olarak isimlendiriliyordu! 19 yıl sonra saçlarını kestirince görenler tanıyamadı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Utah eyaletinde yaşayan 26 yaşındaki Vanessa Rasmusson isimli bir kadın tam 19 yıldır saçlarını kestirmiyordu. Çocukluk döneminde kuaförde yaşadığı bir travmadan sonra makaslardan uzak durmayı tercih eden Rasmusson, 19 yılı sonunda radikal bir karar vererek saçlarını kestirdi. 4 ve 2 yaşlarındaki iki çocuk annesi Rasmusson, “Yedi yaşımdayken saçımı kestirdim ve bundan nefret ettim. Bir daha asla kısaltmayacağıma dair kendime söz verdim” diye konuştu.

Şaka yapmak istedi! İşler iyice karıştı, ilanı başına bela oldu: “Cinsel organını büyütmek isteyen erkekler...”Şaka yapmak istedi! İşler iyice karıştı, ilanı başına bela oldu: “Cinsel organını büyütmek isteyen erkekler...”

“KENDİMİ GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIM”

2

Saçlarını 19 yıl boyunca uzattığından ve en fazla ne kadar olabileceğini görmenin kendisini heyecanlandırdığından söz eden Rasmusson, “Uzun saçlara sahip olmayı seviyordum. Ne kadar uzayacağını da merak ediyordum. Saçlarımın dizime kadar uzamasını hiç beklemiyordum. Fakat uzamaya devam etti. Özellikle hamilelik döneminde saçlarım çok hızlı bir şekilde uzadı” ifadelerini kullandı.

3

Uzun saçlarının her zaman dışarıdan dikkat çekici bir unsur olduğunu dile getiren Rasmusson, “İnsanlar sürekli olarak saçlarıma iltifat etmeye başladı. Uzun saçlarım herkesin dikkatini çekti ve bu benim kimliğimin bir parçasına dönüştü. İltifat almak güzel hissettirse de bir zaman sonra giderek durum beni rahatsız etmeye başladı. İnsanların saçımdan daha fazlası olduğunu görmelerini istedim. Farklı bir şey denemek ve o kimliği bırakmak istedim. Bu dönüşümün bir kısmı saçı bırakmak anlamına geliyordu. Saçlarımı kestirdim ve kendimi görünce çok şaşırdım” dedi.

Volkanik patlamada babası ve kız kardeşini kaybetti! Yaşadıklarını TikTok hesabından anlattı: Hayatta kaldım ama...Volkanik patlamada babası ve kız kardeşini kaybetti! Yaşadıklarını TikTok hesabından anlattı: Hayatta kaldım ama...

“AĞIRLIĞINI HİÇ HİSSETMEDİM”

4

Saçlarını kestirmeye karar verdiğinde durumu eşine ve sadece çok yakınlarına söylediğini anlatan Rasmusson, “İnsanların kararımı etkilemesini istemedim. Saçımı kendimi için kestirmek istedim. Kuaföre ilk gittiğimde çok heyecanlı ve gergindim. Kısa saçlarımı gördüğümde bir süre şoke oldum ancak kendimden emin hissetmeme yardımcı oldu. Ayrıca bunca yıldır boynumdaki uzun saçların ağırlığını hiç fark etmemişim. Şimdi çok hafif ve inanılmaz rahatlar” diye konuştu.

Yeni imajını sosyal medyadan gösterdikten sonra karışık tepkiler aldığını ifade eden Rasmusson, bazı kullanıcıların saçlarını beğendiğini bazıları ise eski halini daha güzel bulduğunu sözlerine ekledi.

Rapunzel masalı gerçeğe dönüştü! Beş yaşından bu yana saçlarını hiç kestirmeden uzattıRapunzel masalı gerçeğe dönüştü! Beş yaşından bu yana saçlarını hiç kestirmeden uzattı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
“Tek eşliliği protesto için” dedi! 11 kadınla aynı anda...“Tek eşliliği protesto için” dedi! 11 kadınla aynı anda...
Karnımda bir 'iblis' vardıKarnımda bir 'iblis' vardı
Şaşkına çeviren olay! Ukrayna askerleri mayınları tekmelediŞaşkına çeviren olay! Ukrayna askerleri mayınları tekmeledi
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Ukraynalı milletvekili paylaştı! “Yaşlı kadının kafası yok...”

Ukraynalı milletvekili paylaştı! “Yaşlı kadının kafası yok...”

12 yıl sonra kavuştular! Kızının öz babasına aşık oldu

12 yıl sonra kavuştular! Kızının öz babasına aşık oldu

Hiçbir şey yapmadan para kazanıyor! Mesleği herkesi şaşırttı

Hiçbir şey yapmadan para kazanıyor! Mesleği herkesi şaşırttı

Hayranlarına ilginç teklif! “Sevgilinizi gözetleyebilirim”

Hayranlarına ilginç teklif! “Sevgilinizi gözetleyebilirim”

İlginizi Çekebilir

“Tek eşliliği protesto için” dedi! 11 kadınla aynı anda...

“Tek eşliliği protesto için” dedi! 11 kadınla aynı anda...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.