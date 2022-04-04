‘Gerçek hayattaki Rapunzel’ olarak isimlendiriliyordu! 19 yıl sonra saçlarını kestirince görenler tanıyamadı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Utah eyaletinde yaşayan 26 yaşındaki Vanessa Rasmusson isimli bir kadın tam 19 yıldır saçlarını kestirmiyordu. Çocukluk döneminde kuaförde yaşadığı bir travmadan sonra makaslardan uzak durmayı tercih eden Rasmusson, 19 yılı sonunda radikal bir karar vererek saçlarını kestirdi. 4 ve 2 yaşlarındaki iki çocuk annesi Rasmusson, “Yedi yaşımdayken saçımı kestirdim ve bundan nefret ettim. Bir daha asla kısaltmayacağıma dair kendime söz verdim” diye konuştu.

“KENDİMİ GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIM”

Saçlarını 19 yıl boyunca uzattığından ve en fazla ne kadar olabileceğini görmenin kendisini heyecanlandırdığından söz eden Rasmusson, “Uzun saçlara sahip olmayı seviyordum. Ne kadar uzayacağını da merak ediyordum. Saçlarımın dizime kadar uzamasını hiç beklemiyordum. Fakat uzamaya devam etti. Özellikle hamilelik döneminde saçlarım çok hızlı bir şekilde uzadı” ifadelerini kullandı.

Uzun saçlarının her zaman dışarıdan dikkat çekici bir unsur olduğunu dile getiren Rasmusson, “İnsanlar sürekli olarak saçlarıma iltifat etmeye başladı. Uzun saçlarım herkesin dikkatini çekti ve bu benim kimliğimin bir parçasına dönüştü. İltifat almak güzel hissettirse de bir zaman sonra giderek durum beni rahatsız etmeye başladı. İnsanların saçımdan daha fazlası olduğunu görmelerini istedim. Farklı bir şey denemek ve o kimliği bırakmak istedim. Bu dönüşümün bir kısmı saçı bırakmak anlamına geliyordu. Saçlarımı kestirdim ve kendimi görünce çok şaşırdım” dedi.

“AĞIRLIĞINI HİÇ HİSSETMEDİM”

Saçlarını kestirmeye karar verdiğinde durumu eşine ve sadece çok yakınlarına söylediğini anlatan Rasmusson, “İnsanların kararımı etkilemesini istemedim. Saçımı kendimi için kestirmek istedim. Kuaföre ilk gittiğimde çok heyecanlı ve gergindim. Kısa saçlarımı gördüğümde bir süre şoke oldum ancak kendimden emin hissetmeme yardımcı oldu. Ayrıca bunca yıldır boynumdaki uzun saçların ağırlığını hiç fark etmemişim. Şimdi çok hafif ve inanılmaz rahatlar” diye konuştu.

Yeni imajını sosyal medyadan gösterdikten sonra karışık tepkiler aldığını ifade eden Rasmusson, bazı kullanıcıların saçlarını beğendiğini bazıları ise eski halini daha güzel bulduğunu sözlerine ekledi.



