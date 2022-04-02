Volkanik patlamada babası ve kız kardeşini kaybetti! Yaşadıklarını TikTok hesabından anlattı: Hayatta kaldım ama...

Avustralyalı aile, 9 Aralık'ta Ovation of the Seas gemisinde yaptığı gezinin bir parçası olarak özel adayı ziyaret etti. 2019 yılında yanardağ patladığı sırada Browitt’in 21 yaşındaki kız kardeşi Krystal ve babası Paul da dahil olmak üzere adada bulanan 47 kişiden 21’i vefat etti. Anne Marie olanları çaresiz bir şekilde gemiden izlerken Browitt bir şekilde sağ kurtulmayı başardı. Vücudunun yüzde 70’i üçüncü derece yanıklarla kaplanan genç kadın, ameliyat ve iyileşme süreçlerinin zorluğundan da söz etti.

“ANNEM HER ZAMAN YANIMDAYDI”

Trajik olaydan sonra tedavi sürecinde annesinin bir an olsun bile yanından ayrılmadığından söz eden Browitt, “Her gün yanımda kaldı, ağladığımda ağladı ve acıyı atlatmama yardım etti. Bazı insanlar en iyi arkadaşa sahip olacak kadar şanslı, ben daha da şanslıyım çünkü annem var. Annem her zaman yanımdaydı” ifadelerini kullandı.

İki yıl süren iyileşme sürecinden sonra Browitt, ağır hasar gören sağ kulağının tamamen iyileştiğini ve bacakları ile ellerini kaplayan yaraların soyularak daha pürüzsüz hale geldiğini söyledi.

“NEDEN SUYA ATLAMADINIZ?”

Volkanik patlamanın bir adada gerçekleşmiş olması sosyal medya kullanıcılarının büyük bir çoğunluğunun ‘Neden suya atlamanız?’ sorusunu sormasına neden oldu. Browitt, “Etrafımız kayalarla çevriliydi ve iskelenin yakında değildik. Çember içinde iç kesimdeydik ve kraterin 140 metre altındaydık. Sadece 1 dakika içinde ada tamamen kül ve tozla kaplandı. Suya ulaşma şansımız hiç yoktu. Birlikte olduğum 21 kişilik grup için işler gerçekten imkansızdı” dedi.



