Şaka yapmak istedi! İşler iyice karıştı, ilanı başına bela oldu: “Cinsel organını büyütmek isteyen erkekler...”

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla kısa sürede tanınmayı başaran masaj uzmanı Venassa Paula, geçtiğimiz gün “Cinsel organını büyütmek isteyen erkekler bana ulaşabilir” şeklinde bir ilan verdi. İlanda Paula’nın kullandığı özel teknik masaj sayesinde erkeklerin cinsel organının büyüdüğü ifade edildi. Kısa sürede ilanın sosyal medya kanallarında yayılmasıyla beraber adeta kullanıcılar ilana akın etti.

ARAMAYA DEVAM EDİYORLAR

Paula’nın ilanının üzerine masaj salonunun telefonları kilitlendi. Binlerce erkek genç kadına ulaşmak ve masaj için randevu almak adına telefon etmeye başladı. Paula yaptığının şaka olduğunu açıklayarak böyle bir hizmetlerinin olmadığını dile getirmesine rağmen hala telefonlarının susmadığını belirtti.



