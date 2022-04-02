Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Şaka yapmak istedi! İşler iyice karıştı, ilanı başına bela oldu: “Cinsel organını büyütmek isteyen erkekler...”

Şaka yapmak istedi! İşler iyice karıştı, ilanı başına bela oldu: “Cinsel organını büyütmek isteyen erkekler...”

02.04.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya genelinde 1 Nisan Şaka Günü olarak kutlanıyor. Özellikle sosyal medyadan birbirlerine şaka yapmak isteyenler bir hayli ilginç yöntemlere başvuruyorlar. Masaj uzmanı Vanessa Paula ise yaptığı şakayla birlikte sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Şaka yapmak istedi! İşler iyice karıştı, ilanı başına bela oldu: “Cinsel organını büyütmek isteyen erkekler...”

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla kısa sürede tanınmayı başaran masaj uzmanı Venassa Paula, geçtiğimiz gün “Cinsel organını büyütmek isteyen erkekler bana ulaşabilir” şeklinde bir ilan verdi. İlanda Paula’nın kullandığı özel teknik masaj sayesinde erkeklerin cinsel organının büyüdüğü ifade edildi. Kısa sürede ilanın sosyal medya kanallarında yayılmasıyla beraber adeta kullanıcılar ilana akın etti.

Cinsel ilişki oyuncağı vajinasında sıkıştı! Soluğu hastanede aldı: O kadar heyecanlandım ki...Cinsel ilişki oyuncağı vajinasında sıkıştı! Soluğu hastanede aldı: O kadar heyecanlandım ki...

ARAMAYA DEVAM EDİYORLAR

2

Paula’nın ilanının üzerine masaj salonunun telefonları kilitlendi. Binlerce erkek genç kadına ulaşmak ve masaj için randevu almak adına telefon etmeye başladı. Paula yaptığının şaka olduğunu açıklayarak böyle bir hizmetlerinin olmadığını dile getirmesine rağmen hala telefonlarının susmadığını belirtti.

Cinsel ilişki sonrası geçici yüz felci yaşadı,hastaneye koştu! “Cinselliğe alerjim varmış”Cinsel ilişki sonrası geçici yüz felci yaşadı,hastaneye koştu! “Cinselliğe alerjim varmış”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Volkanik patlamadan sağ kurtuldu! “Hayatta kaldım ama...”Volkanik patlamadan sağ kurtuldu! “Hayatta kaldım ama...”
Sürüsü terk etmişti! Minik kuşa 84 gün boyunca saçında baktıSürüsü terk etmişti! Minik kuşa 84 gün boyunca saçında baktı
Kocasına üçlü ilişki hediye etti! Öyle bir şeyi fark etti ki...Kocasına üçlü ilişki hediye etti! Öyle bir şeyi fark etti ki...
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sürüsü terk etmişti! Minik kuşa 84 gün boyunca saçında baktı

Sürüsü terk etmişti! Minik kuşa 84 gün boyunca saçında baktı

Kocasına üçlü ilişki hediye etti! Öyle bir şeyi fark etti ki...

Kocasına üçlü ilişki hediye etti! Öyle bir şeyi fark etti ki...

Kürtaj yaptırmayı reddediyordu! Evinde 5 fetüs...

Kürtaj yaptırmayı reddediyordu! Evinde 5 fetüs...

Cinsel ilişki oyuncağı sıkışınca hastaneye zor yetişti

Cinsel ilişki oyuncağı sıkışınca hastaneye zor yetişti

İlginizi Çekebilir

Pazardaki elmaların yüzde 13’ünde var! Ölümcül tehlike

Pazardaki elmaların yüzde 13’ünde var! Ölümcül tehlike

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.