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Gerçek Kesit sinema filmi olarak geri dönüyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.03.2018 22:04 | Son Güncelleme

90’lı yıllarda ekrana gelen ve daha sonra fenomene dönüşen reality dizi ‘Gerçek Kesit’ sinema filmi olarak dönüyor. Onur Ünlü imzalı filmde 'Sarı Bıyık' karakterini canlandıran Cahit Kaşıkçılar rol alıyor.

Gerçek Kesit sinema filmi olarak geri dönüyor!

Flash TV’nin Bursa’da çekilen fenomen dizisi şimdi beyazperdede. 90’lı yıllarda ekrana gelen reality dizi ‘Gerçek Kesit’, Onur Ünlü imzasıyla sinema filmine dönüştü.

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'Gerçek Kesit: Manyak' filminin başrolünde, 'Gerçek Kesit' yapımında 'Sarı Bıyık' karakterini canlandıran ve birçok bölümün senaryosunu yazan Cahit Kaşıkçılar rol alıyor. Çekimleri İstanbul'da gerçekleşen film, meraklıları tarafından şimdiden büyük bir heyecanla bekleniyor.

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FİLMİN KONUSU
Belediyede temizlik hizmetlerinde görevli olan Rıza, annesine son derece düşkündür. Bu düşkünlüğü, çok istemesine rağmen evlenip bir yuva kurmasına da mani oluyordur. Karşı apartmana taşınan Serpil adlı çocuklu ve dul bir kadının hayatına girmesiyle, Rıza’nın evlilik hayalleri yeniden alevlenir, fakat bir yandan da suçluluk duygusu gittikçe artıyordur. Öyle ki, bir süre sonra gerçek hayatla bağı iyice kopmaya, annesine daha da bağlanmaya başlar. Rıza artık annesinin öldüğünün bile farkında olmadan onunla yaşamaya devam ediyor, bir yandan da umutsuzca Serpil’le ilişki kurmaya çalışıyordur.

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Anahtar Kelimeler:
Gerçek Kesit sarı bıyık

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