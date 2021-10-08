Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Gerçek ‘Rapunzel’ bulundu! 22 yıldır saçlarını uzatan kadın fenomen oldu

Gerçek ‘Rapunzel’ bulundu! 22 yıldır saçlarını uzatan kadın fenomen oldu

08.10.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da yaşayan 35 yaşındaki Alena Mazanik isimli kadın 129 santimlik saçlarıyla sosyal medyada fenomen oldu. Saçlarının uzunluğu dizine kadar ulaşan kadın, her gün şekillendirmek için 16 saatini harcadığını itiraf etti.

Gerçek ‘Rapunzel’ bulundu! 22 yıldır saçlarını uzatan kadın fenomen oldu

35 yaşındaki Rusya’da yaşayan kadın kendisini sosyal medyada fenomene dönüştüren uzun saç yolculuğunu anlattı. 1999 yılında 13 yaşındayken saçlarını ilk kez kestirdiğini söyleyen Mazanik bunun hayatında verdiği en yanlış karar olduğunu belirtti. 13 yaşından itibaren saçlarını bir daha kestirmeyen Mazanik, sosyal medyada ‘Gerçek Rapunzel’ olarak isimlendiriliyor.

GÜNÜN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE SAÇLARIYLA İLGİLENİYOR

1

‘Mazanik_aliona’ ismiyle sosyal medyada paylaşımlar yapan Mazanik, yaklaşık 2 milyon kişi tarafından takip ediliyor. Instagram ve TikTok paylaşımlarında saçlarının uzama söz eden Mazanik bakım rutiniyle şaşkına çeviriyor. Haftada en az 3-4 kez boyunca saçlarına bakım yaptığını söyleyen Mazanik ise sadece bu işlem için 4 saat harcıyor. Banayo yaptığı günlerde ise şampuan ve nemlendirici saç maskeleriyle birlikte büyümeyi teşvik etmek için saç derisine masaj yapmak için bitkisel yağlar ve maskeler kullanır. Yıkadıktan sonra ise saçlarını iyi durumda tutmak için saçlarına sprey, krem ve yağ uyguluyor.

“SİNEKLER SAÇIMDA KALIYOR”

2

Uzun saçlarıyla çok mutlu olduğunu dile getiren Mazanik bazı durumlarda zorluklar yaşadığını da itiraf etti. Mazanik, “Bazen uzun saçlı olmak sorun yaratıyor. Böcek ve sineklerin saçlarımın arasında kaldığı, üzerine oturduğum ve araba kapısına sıkıştığı zamanlar oluyor” dedi.

Özellikle kendisini gören küçük çocukların onu dünyaca ünlü masal kahramanı Rapunzel’e benzetmesi Mazanik’i sevindiriyor. Sosyal medya kullanıcılarının saçlarına olumlu yorumlar yaptığını söyleyen Mazanik, fenomenliğin tadını çıkarttığını itiraf etti.

Rapunzel masalı gerçeğe dönüştü! Beş yaşından bu yana saçlarını hiç kestirmeden uzattıRapunzel masalı gerçeğe dönüştü! Beş yaşından bu yana saçlarını hiç kestirmeden uzattı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hamile olduğunu bilmediğini söyleyen TikTok kullanıcısı, hastanede büyük bir sürpriz yaşadıHamile olduğunu bilmediğini söyleyen TikTok kullanıcısı, hastanede büyük bir sürpriz yaşadı
Son canlı yayını oldu: Bu beni öldürüyorSon canlı yayını oldu: Bu beni öldürüyor
Hikayesi bambaşka! Gerçeği duyunca inanamayacaksınızHikayesi bambaşka! Gerçeği duyunca inanamayacaksınız
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Rusya saç bakımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Filme ilham oldu! Kurbanlarına öyle şeyler yaptı ki...

Filme ilham oldu! Kurbanlarına öyle şeyler yaptı ki...

Böbrek taşı zannetti! Hastanede sürprizle karşılaştı

Böbrek taşı zannetti! Hastanede sürprizle karşılaştı

OnlyFans modelinden çıplaklık itirafı! “Hayatımı değiştirdi”

OnlyFans modelinden çıplaklık itirafı! “Hayatımı değiştirdi”

Herkes onu eleştiriyor! İç çamaşırlı pozlarıyla meydan okudu

Herkes onu eleştiriyor! İç çamaşırlı pozlarıyla meydan okudu

İlginizi Çekebilir

Bu halini herkes unuttu!

Bu halini herkes unuttu!

Görünümüyle şaşırttı! Kehanetleri tüyler ürpertti

Görünümüyle şaşırttı! Kehanetleri tüyler ürpertti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kira ödemekten bıktı! Bakın nereye yerleşti

Kira ödemekten bıktı! Bakın nereye yerleşti

Simpsonlar yine bildi! Bu kehaneti de tuttu

Simpsonlar yine bildi! Bu kehaneti de tuttu

“Aynı gün çekildim” dedi! Fotoğraflardaki fark şaşırttı

“Aynı gün çekildim” dedi! Fotoğraflardaki fark şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.