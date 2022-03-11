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Gerçek yaşını söyleyince kimse inanmadı! Genç görüntüsünün sırrını sosyal medyadan paylaştı

11.03.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan 41 yaşındaki sosyal medya fenomeni Amber Lancaster genç görüntüsüyle takipçilerini büyülüyor. Çoğu kişinin gerçek yaşına inanmadığını dile getiren Lancaster, sosyal medyadan gençlik sırrını paylaştı. Birçok hayranının 20’li yaşlarında göründüğünü söylediğini ifade eden Lancaster, gerçek yaşını duyanların şoke olduğunu anlattı.

Gerçek yaşını söyleyince kimse inanmadı! Genç görüntüsünün sırrını sosyal medyadan paylaştı

Amerika’da yaşayan bir sosyal medya fenomeni genç kızlara taş çıkartan görüntüsüyle kullanıcıları şaşırttı. 398 bin takipçisi bulunan Lancaster, sosyal medya kullanıcıların zannettiğinden iki kat yaşlı olduğunu belirtti. Sosyal medya hesabından güzellik ve modaya dair paylaşımlar yapan Lancaster, “Herkes beni 20’li yaşlarımda sanıyor. Ancak zannedilenin iki katı olarak tam 41 yaşındayım” dedi.

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“DÜZENLİ CİLT BAKIMI YAPIYORUM”

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Kusursuz fiziği ve genç görüntüsü sayesinde kısa sürede popüler olmayı başaran sosyal medya fenomeni merak eden takipçileri için güzellik sırlarını paylaştı. Sağlıklı beslendiğini ve spor yaptığını dile getiren Lancaster, “Cilt sağlığıma her zaman önem veriyorum. Düzenli olarak cilt bakımı yapıyorum. Yıllardır aynı rutinleri uyguluyorum” ifadelerini kullandı.

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Her yaşın ayrı bir güzelliği olduğundan ve kadınların yaş aldıkça daha da güzelleştiğinden söz eden Lancaster, “Bu, yaşından daha genç görünen ve gerçek yaşını söylediğinde onlara inanmayan herkes için” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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