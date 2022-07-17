"Gerekirse simit yenecek" demişti! Hülya Avşar "Fiyatlar uçmuş" dedi

Geçtiğimiz aylarda gelen zamlara dair yaptığı yorumla tepki çeken Hülya Avşar yine gündemde... Hülya Avşar, bir süre önce "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. 'Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz?' falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Hülya Avşar'a bu sefer de tatil merkezlerindeki yüksek fiyatlar soruldu. Evde kaldığı için fiyatları bilmediğini ifade eden Hülya Avşar TV100'e şu açıklamayı yaptı:

"Ben çok Bodrum'cu değilim. İstanbul'da gibi hissediyorum. Çeşme de güzel ama orası da değil. Ben evde kaldığım için fiyatları bilmiyorum. Ama duyduğum kadarıyla orada da fiyatlar uçmuş. Bilemiyorum. Artık insanlar kendi kararlarını verip tatillerini yapacaklar."

