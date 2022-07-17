MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. "Gerekirse simit yenecek" demişti! Hülya Avşar "Fiyatlar uçmuş" dedi

"Gerekirse simit yenecek" demişti! Hülya Avşar "Fiyatlar uçmuş" dedi

17.07.2022 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin, şeker ve benzeri pek çok şeye gelen zamlar gündemdeyken "Gerekirse simit yenecek" açıklamasıyla tepki çeken Hülya Avşar bu sefer de tatil beldelerinde artan fiyatlarla ilgili yorum yaptı. Hülya Avşar hem fiyatları bilmediği söyledi hem de fiyatların uçtuğunu... İşte o açıklama...

"Gerekirse simit yenecek" demişti! Hülya Avşar "Fiyatlar uçmuş" dedi

Geçtiğimiz aylarda gelen zamlara dair yaptığı yorumla tepki çeken Hülya Avşar yine gündemde... Hülya Avşar, bir süre önce "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. 'Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz?' falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Hülya Avşar'a bu sefer de tatil merkezlerindeki yüksek fiyatlar soruldu. Evde kaldığı için fiyatları bilmediğini ifade eden Hülya Avşar TV100'e şu açıklamayı yaptı:

Ekran Alıntısı

"Ben çok Bodrum'cu değilim. İstanbul'da gibi hissediyorum. Çeşme de güzel ama orası da değil. Ben evde kaldığım için fiyatları bilmiyorum. Ama duyduğum kadarıyla orada da fiyatlar uçmuş. Bilemiyorum. Artık insanlar kendi kararlarını verip tatillerini yapacaklar."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şahan Gökbakar'la Haluk Levent arasında 'sokak röportajındaki kadın' anlaşmazlığıŞahan Gökbakar'la Haluk Levent arasında 'sokak röportajındaki kadın' anlaşmazlığı
Mustafa Sandal o videoyu paylaşıp tepki gösterdi! "Mültecilerin misafirliği bitmiştir"Mustafa Sandal o videoyu paylaşıp tepki gösterdi! "Mültecilerin misafirliği bitmiştir"
Fenomen annelere tepkisi gündem oldu! "Çocuklarınızı 25-30 yaşındaki kadınlar gibi..."Fenomen annelere tepkisi gündem oldu! "Çocuklarınızı 25-30 yaşındaki kadınlar gibi..."
Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Parayı sahte zannetti! Gerçek bambaşka çıktı

Parayı sahte zannetti! Gerçek bambaşka çıktı

Hamile kadın banyoda doğurdu! Açıklama geldi

Hamile kadın banyoda doğurdu! Açıklama geldi

Alkollü kaymakam kazaya karıştı! 1 ölü...

Alkollü kaymakam kazaya karıştı! 1 ölü...

Şahan Gökbakar'la Haluk Levent arasında 'sokak röportajındaki kadın' anlaşmazlığı

Şahan Gökbakar'la Haluk Levent arasında 'sokak röportajındaki kadın' anlaşmazlığı

Gurbetçiler altına yöneldi! Çeyrek...

Gurbetçiler altına yöneldi! Çeyrek...

Trafikte yumrukla saldırdığı adam güreşçi çıktı! Tek hareketle bayılttı, hayati tehlikesi var

Trafikte yumrukla saldırdığı adam güreşçi çıktı! Tek hareketle bayılttı, hayati tehlikesi var

İlginizi Çekebilir

Ünlü futbolcunun kız kardeşi beyaz bikinisiyle tatilini bitirdi

Ünlü futbolcunun kız kardeşi beyaz bikinisiyle tatilini bitirdi

Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttı

Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttı

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

İğrenç olay! Masöz müşterilerini taciz edip filme aldı

İğrenç olay! Masöz müşterilerini taciz edip filme aldı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.