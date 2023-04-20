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Geri zekâlı nasıl yazılır, geri zekâlı yazımı nasıl olmalıdır? Geri zekâlı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

13.04.2023 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede bulunan her kelimenin anlamı ve nasıl yazılması gerektiği Türk Dil Kurumu tarafından açıklanmıştır. Kişilerin anlamlı bir iletişim kurabilmeleri için bu imla kurallarına uymaları gerekir. Bu yüzden günümüzde arama motorlarında birçok kelimenin yazılışının nasıl olduğu konusunda araştırmalar yapılır. TDK tarafından çevrimiçi olarak yayımlanan sözlükte, anlamı ve imla kuralı merak edilen kelimeler kolaylıkla sorgulanabilmektedir. Peki geri zekâlı yazımı nasıl olmalıdır?

Geri zekâlı nasıl yazılır, geri zekâlı yazımı nasıl olmalıdır? Geri zekâlı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Kelimelerin yanlış yazılması yayılarak bilgi kirliliğine neden olabilmektedir. Dilimizi doğru kullanmak isteyen kişiler, geri zekâlı gibi kelimelerin nasıl yazılması gerektiği konusunda araştırma yapıyorlar. Kelime anlamları ve imla kuralları konusunda birincil kaynak olan Türk Dil Kurumu sayesinde bu bilgiler kolaylıkla edinilebiliyor.

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Geri zekâlı nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu tarafından geri zekâlı kelimesinin anlamı zekâ düzeyi gelişmemiş kimse, anlayışı kıt, aptal olarak belirtilmiştir. Halk arasında sıklıkla kullanılan ve hakaret sayılan bu kelimenin nasıl yazıldığı konusunda tereddütler bulunur. Günlük dilde, sosyal mecralarda bu kelimenin kullanımı genellikle "gerizekalı" şeklinde görülmektedir. Ancak geri zekâlı yazımı ayrı olması gereken bir kelimedir. Kelimenin birleşik olarak yazılması imla hatası oluşturur.

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Geri zekâlı ayrı mı yazılır?

Türkçede kelimeler kurallara uygun bir şekilde yazıldığında bir anlam ifade ederler. Ancak birçok kelime grubunun nasıl yazılması gerektiği konusunda tereddütler bulunur. İmla kurallarına uygun bir şekilde iletişim kurmaya dikkat eden kişiler, arama motorlarında geri zekâlı bitişik mi yazılır sorusunu sormaktadırlar. Ancak geri zekâlı doğru yazılışı ayrı olması gereken bir kelimedir. Geri zekâlı TDK tarafından ayrı yazılması gereken kelime grupları içerisinde yer alır. Doğru ve yanlış kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir:

  • Gerizekâlı (yanlış kullanım)
  • Geri zekâlı (doğru kullanım)
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