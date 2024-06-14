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'Gevşek ve şuursuz' demişti... Yasin Obuz, Hanzade Durmuş'la Survivor finalinde karşı karşıya geldi! Gergin anlar

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.06.2024 08:02
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Survivor All Star finali gerçekleşti ve şampiyon Ogeday oldu. Canlı yayında gerçekleşen şampiyonluk yarışını ise eski yarışmacılar izlemeye geldi. Finali izlemeye gelenler arasında Yasin Obuz ve Hanzade Durmuş'da vardı. Obuz kendisine canlı yayında 'Gevşek ve şuursuz' diyen Hanzade ile karşı karşıya geldi.

'Gevşek ve şuursuz' demişti... Yasin Obuz, Hanzade Durmuş'la Survivor finalinde karşı karşıya geldi! Gergin anlar

Yasin Obuz'un Survivor All Star'dan elenmesinin ardından kendisi hakkında Survivor Ekstra sunucusu Hanzade Durmuş bazı açıklamalarda bulunmuştu. Yasin'e canlı yayında "gevşek ve şuursuz" diyen Hanzade'ye önce Yasin'in kardeşinden, ardından Yasin'den sert tepkiler gelmişti.

SURVİVOR FİNALİNDE GERGİN ANLAR

Survivor finali için canlı yayın programına katılan Yasin, orada Hanzade ile karşılaştı ve yüzleşmek istedi. Hanzade'nin yanına gidip adeta hesap soran Yasin o anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

yasin

Yasin Obuz; 'Şu anda arkamdan sallayan aynı zamanda şuursuz diyen hanımefendi ile birlikteyiz. Olayı açıkladı' diyerek Hanzade'yi gösterdi.

'AÇIKLANACAK BİR ŞEY YOK'

Hanzade is; 'Açıklanacak bir şey yok arkandan sallamadım 80 milyonun önünde bir yorum yaptım. Şuursuz duran bazı hareketleri oldu dedim şuursuz demedim. Ben dediklerimin arkasındayım.' dedi.

hanzade

Yasin aldığı cevap karşısında daha çok sinirlendi ve "Sen o masayı hak etmiyorsun bence. Sen, yaşlı dayı ve Furkan o masada olmayı hak etmiyorsunuz" diye konuştu.

Vitrin


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Yasin Obuz survivor all star Hanzade Durmuş
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