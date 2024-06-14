'Gevşek ve şuursuz' demişti... Yasin Obuz, Hanzade Durmuş'la Survivor finalinde karşı karşıya geldi! Gergin anlar

Yasin Obuz'un Survivor All Star'dan elenmesinin ardından kendisi hakkında Survivor Ekstra sunucusu Hanzade Durmuş bazı açıklamalarda bulunmuştu. Yasin'e canlı yayında "gevşek ve şuursuz" diyen Hanzade'ye önce Yasin'in kardeşinden, ardından Yasin'den sert tepkiler gelmişti.

SURVİVOR FİNALİNDE GERGİN ANLAR

Survivor finali için canlı yayın programına katılan Yasin, orada Hanzade ile karşılaştı ve yüzleşmek istedi. Hanzade'nin yanına gidip adeta hesap soran Yasin o anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Yasin Obuz; 'Şu anda arkamdan sallayan aynı zamanda şuursuz diyen hanımefendi ile birlikteyiz. Olayı açıkladı' diyerek Hanzade'yi gösterdi.

'AÇIKLANACAK BİR ŞEY YOK'

Hanzade is; 'Açıklanacak bir şey yok arkandan sallamadım 80 milyonun önünde bir yorum yaptım. Şuursuz duran bazı hareketleri oldu dedim şuursuz demedim. Ben dediklerimin arkasındayım.' dedi.

Yasin aldığı cevap karşısında daha çok sinirlendi ve "Sen o masayı hak etmiyorsun bence. Sen, yaşlı dayı ve Furkan o masada olmayı hak etmiyorsunuz" diye konuştu.





