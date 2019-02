Infantino'dan Yıldırım Demirören ve iddaa ihalesi açıklaması!

"VAR FUTBOL DÜNYASI İÇİN OLUMLU OLDU"

Gianni Infantino, Türkiye'de Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin eleştirilmesi ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu'nun istifasıyla ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine ise şöyle konuştu:

"Ülkenizde ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Bahsettiğiniz istifa ile ilgili bilgim yok ama genel olarak şunu söyleyebilirim, VAR futbol dünyası için olumlu oldu. Türkiye'de de olumlu oldu diye düşünüyorum. Elbette hala hatalar var bu da normal. Çünkü geliştirmemiz gereken küçük bir bebek gibi. Dünya Kupası'nda VAR her 3 maçta 1 devreye giriyor. Türkiye'de her iki maçta bir olması gerek. Hakemleri kararlarının doğruluğu yüzde 95 iken yüzde 99'a çıkmış oldu. Tabii ki yüzde 100 olmuyor. Futbolda heyecanlı insanların olduğu ülkelerde her zaman maç kaybettiğinizde suç karşı tarafındır. Her zaman başkasının hatası olduğunu düşünürüz. Eskiden hakemin suçuydu şimdi VAR sisteminin suçu. Kaybeden hiçbir zaman kendini eleştirmiyor. Genelde hakemleri suçlamak alışkanlık olarak yaptığımız bir şey. Bir takım endişeler vardı ama gittikçe daha fazla ülke uygulamak istiyor. Adım adım iyileştiriyoruz. Biz bu uygulamayı yeni başlattık, zamana ihtiyaç var. Gelişmeye devam edecektir. Türkiye'de de hakemler sistemin içerisindeki insanların vasıfları da çok yüksek."