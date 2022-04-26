Gigi Hadid bikini markasıyla anlaştı! İddialı pozlar

Dünyaca ünlü süper model Gigi Hadid geçtiğimiz günlerde 27 yaşına girdi. Amerikalı model yeni yaşında yeni anlaşmalar yaptı. Çocuğunun babası Zayn Malik'ten Ekim 2021'de ayrılan Hadid kendini işine ve çocuğuna adamış durumda.

Frankies Bikinis markasıyla anlaşan Bella Hadid'in ablası verdiği cesur pozlarla dikkat çekti.

Markanın kurucusu Hadid'i neden seçtiklerini "Koleksiyon aile, nostalji ve hatıralar etrafında toplandığından, anneliği anmak için koleksiyona organik olarak uyan özel bir şeyimiz olduğundan emin olmak istedi" sözleriyle açıkladı.

Hem marka kurucusu hem de fotoğrafçıyla çocukluktan beri tanıştığını söyleyen Hadid ise "Bu sektörde geçen on yılın ardından birlikte bir koleksiyon tasarlamak ve çekmek için bir araya gelebilmek gerçeküstü bir andı" dedi.



