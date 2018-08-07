Gigi Hadid’den Zayn Malik’e romantik jest

Ünlü model Gigi Hadid ve One Direction üyesi erkek arkadaşı Zayn Malik, ABD’nin New York şehrinde dolaşırken objektiflere takıldı.

23 yaşındaki model boynundaki altın “Zayn” kolyesiyle 3 yıldır inişli çıkışlı bir ilişki yaşadığı erkek arkadaşına romantik bir gönderme yaptı.

Hadid ve Malik, sahip oldukları yoğun iş temposu ve süregelen uzun seyahatler nedeniyle geçen mart ayının başında ayrıldıklarını açıklamışlardı.

Ünlü çift ayrılığa ancak iki ay dayanabilmiş ve mayıs ayının başında tekrar yollarını birleştirmişti.



