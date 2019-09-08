MAGAZİN

Gigi Hadid ile buluşan Danla Bilic: Anne kızın aşık oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 16:22 | Son Güncelleme

Ünlü fenomen Danla Bilic bir etkinlik için gittiği New York'ta Gigi Hadid ile buluştu. Birlikte fotoğraf çekildikleri fotoğrafı yayınlayan Bilic, "Kızın aşık oldu anne, ağzını kapatamıyor" ifadelerini kullandı.

Gigi Hadid ile buluşan Danla Bilic: Anne kızın aşık oldu

YouTube'da çektiği videolarla şöhreti yakalayn Danla Bilic birçok ünlü yıldızın boy gösterdiği New York Moda Haftası'na katıldı.

,_Etk43aML0eIhyTRBGnnSg

Bilic, etkinlikte Gigi Hadid ile bir araya geldi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Bilic, "Kızın aşık oldu anne, ağzını kapatamıyor" sözlerini dile getirdi.

,OvWfkJ0ySUS9mglyJDSLeQ

Instagram'da yaklaşık 4 milyon takipçisi bulunan Bilic, geçtiğimiz günlerde de çekim yaptıkları için New York'ta gittiği restoranda Kendall Jenner tarafından güvenliğe şikayet edildiğini açıklamıştı.

,3gPK0krYrUa0-1Pc3WurqA

Bilic, daha önce ise "Cardi B'nin kuzeni arkamızda" diyerek güldüğü bir paylaşım yapmıştı. Kadının kilolarıyla dalga geçtiği öne sürülen Bilic, sosyal medyada tepki toplamıştı.

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durduFSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu
‘Aşka dair kalıplaşmış bir tanımım yok’‘Aşka dair kalıplaşmış bir tanımım yok’
Gündem Fazıl Say'dan 'diz çöktü' eleştirilerine yanıtGündem Fazıl Say'dan 'diz çöktü' eleştirilerine yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gigi hadid danla biliç

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

İçişleri Bakanı açıkladı! Şehit Müdürünün kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanı açıkladı! Şehit Müdürünün kanı yerde kalmadı

Hülya Koçyiğit'e açıkladı: Evliliği denedim olmadı!

Hülya Koçyiğit'e açıkladı: Evliliği denedim olmadı!

'Okuryazarlık Seferberliği'nde sayı 1 milyona yaklaştı

'Okuryazarlık Seferberliği'nde sayı 1 milyona yaklaştı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aşk pozu! Beğeni yağdı

Aşk pozu! Beğeni yağdı

300 TL alışverişe 75 TL indirim Boyner'de!

300 TL alışverişe 75 TL indirim Boyner'de!

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Orhan Gencebay silahlı saldırıya mı uğradı? Eşi Sevim Emre açıkladı

Orhan Gencebay silahlı saldırıya mı uğradı? Eşi Sevim Emre açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hande Doğandemir: ‘Aşka dair kalıplaşmış bir tanımım yok’

‘Aşka dair kalıplaşmış bir tanımım yok’

Gündem Fazıl Say'dan 'diz çöktü' eleştirilerine yanıt

Gündem Fazıl Say'dan 'diz çöktü' eleştirilerine yanıt

Serenay Sarıkaya'dan hayranlarına sürpriz!

Serenay Sarıkaya'dan hayranlarına sürpriz!

Seda Türkmen ile Bora Akkaş tek celsede boşandı

Tek celsede boşandılar

Hazal Kaya ile Ali Atay'ın ilk yatırımı

Hazal Kaya ile Ali Atay'ın ilk yatırımı

'Bin kere doğsam yine onu seçerdim'

'Bin kere doğsam yine onu seçerdim'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.