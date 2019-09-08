Gigi Hadid ile buluşan Danla Bilic: Anne kızın aşık oldu

YouTube'da çektiği videolarla şöhreti yakalayn Danla Bilic birçok ünlü yıldızın boy gösterdiği New York Moda Haftası'na katıldı.

Bilic, etkinlikte Gigi Hadid ile bir araya geldi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Bilic, "Kızın aşık oldu anne, ağzını kapatamıyor" sözlerini dile getirdi.

Instagram'da yaklaşık 4 milyon takipçisi bulunan Bilic, geçtiğimiz günlerde de çekim yaptıkları için New York'ta gittiği restoranda Kendall Jenner tarafından güvenliğe şikayet edildiğini açıklamıştı.

Bilic, daha önce ise "Cardi B'nin kuzeni arkamızda" diyerek güldüğü bir paylaşım yapmıştı. Kadının kilolarıyla dalga geçtiği öne sürülen Bilic, sosyal medyada tepki toplamıştı.

