Gigi Hadid: Suçlu hissediyorum çünkü ailem zengin

Gigi Hadid, dünyaca ünlü bir süper model olmasının yanı sıra eski model ve Real Housewives of Beverly Hills dizisi yıldızı Yolanda Hadid ile milyarder Muhammed Hadid'in kızı.

23 yaşındaki Amerikalı yıldız, Vogue Avustralya'nın Temmuz 2018 sayısına hem kapak pozu verdi hem de kariyeri hakkında konuştu.

Hadid, verdiği röportajda, modellik kariyerine başlarken büyük suçluluk hissettiğini, çünkü ayrıcalıklı bir aileden geldiğini belirtti. Ünlü model, "Ayrıcalıklı bir aileden geldiğimi biliyorum, dolayısıyla bu işe başladığımda bu ayrıcalık bana büyük suçluluk duygusu hissettirdi" dedi.

'AİLEM YOKLUKTAN GELİYORDU'

"Her zaman büyük bir iş ahlakına bağlı kaldım" diyen Hadid, "Çünkü ailem yokluktan geliyordu ve onları onurlandırmak için çalıştım" ifadesini kullandı.

Hadid, çok çalışmak için baskı altında hissettiğini, çünkü pek çok modelin kariyerini şanssız olan ailelerine yardım etmek için seçtiğini belirtti.

Daha iki yaşındayken Guess markası için modellik yapan Hadid, modellik kariyerine 2011 yılında başladı, 2013'te IMG ajansına yazıldı.

