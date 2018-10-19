MAGAZİN

Gigi Hadid'ten samimi itiraf: Dolgun kalçalarım olsun isterdim

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.10.2018 11:25 | Son Güncelleme

En çok aranan modellerden biri olan Gigi Hadid bir dönem kilo aldığı için eleştirilirken şimdi de hastalığından dolayı zayıflaması sebebiyle eleştirilere maruz kalıyor

Kardeşi Bella Hadid gibi ünlü olan ve çok aranan modellerden Gigi Hadid zayıflık eleştirilerine samimi yanıtlar verdi! Gigi Hadid neden zayıflıyor ve kilo almak için çabalıyor mu?

İşte yanıtı:

'Kilo almak için hamburger yiyorum'

1 / 11

ABD'li model Gigi Hadid, kilo almak isteyip alamadığını anlattı.
2 / 11

New York'ta Vogue Magazin dergisinin ‘Modanın Gücü' adlı toplantısında konuşma yapan Hadid zayıfladığı için herkesin kendisini eleştirdiğinden bahsetti.
3 / 11

Gigi Hadid, yıllar önce Haşimoto hastalığına yakalandı ve çok fazla kilo vermeye başladı. Bir türlü kilo alamayan Hadid, kendisini eleştirenlere ise bakın nasıl bir açıklama yaptı:
4 / 11

“Kilo almak için bir yandan hamburger yiyorum, bir yandan da squat yapıyorum.
5 / 11

Aslında kendi haline bırakılma özlemi çekiyorum. Ben de dolgun kalçalarım olsun isterdim.”
6 / 11

HAŞİMATO HASTALIĞI NEDİR?

HAŞİMATO HASTALIĞI NEDİR?
Haşimato, tiroit bezinin otoimmün; yani kişinin kendi koruma mekanizmasını, tiroit dokusunu bir yabancı olarak tanıması ile ortaya çıkan bir tiroit hastalığıdır.
7 / 11

Bu durum tiroit hormon fazlalığı yani hipertiroide yol açabilmekle beraber yıllar içinde tiroid hormon yetmezliğine de neden olabilmektedir.
8 / 11

Haşimato hastalığı 1912 yılında Japon bilim adamı Akira Haşimato tarafından tanımlandığı için bu ismi almıştır.
9 / 11

10 / 11

11 / 11

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gigi hadid gigi hadid twitter gigi hadid instagram Gigi Hadid seksi gigi hadid kilo

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

Arda-Berkay kavgasında bomba bir detay daha! İlk kez ortaya çıktı

Arda-Berkay kavgasında bomba bir detay daha! İlk kez ortaya çıktı

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Eş değiştirme rezaleti! Eskort çetesi çökertildi

Eş değiştirme rezaleti! Eskort çetesi çökertildi

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a tarihi fark

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a tarihi fark

Firmalardan yeni önlem! Alacak sigortasında patlama yaşanıyor

Firmalardan yeni önlem! Alacak sigortasında patlama yaşanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Ali Erbil'in kızkardeşinden son dakika açıklaması

Mehmet Ali Erbil'in kızkardeşinden son dakika açıklaması

Serdar Ortaç 200 bin dolara villa aldı

Serdar Ortaç 200 bin dolara villa aldı

'Caner Cindoruk ve Selin Şekerci ayrıldı' iddiası

'Caner Cindoruk ve Selin Şekerci ayrıldı' iddiası

'Kocam arkadaşımı 5 dakikada hamile bıraktı'

'Kocam arkadaşımı 5 dakikada hamile bıraktı'

‘Onur şahane biri’

‘Onur şahane biri’

Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu çiftinin kızı oldu

Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu çiftinin kızı oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.