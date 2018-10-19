Gigi Hadid'ten samimi itiraf: Dolgun kalçalarım olsun isterdim

Kardeşi Bella Hadid gibi ünlü olan ve çok aranan modellerden Gigi Hadid zayıflık eleştirilerine samimi yanıtlar verdi! Gigi Hadid neden zayıflıyor ve kilo almak için çabalıyor mu? İşte yanıtı:

'Kilo almak için hamburger yiyorum'

1 / 11 ABD'li model Gigi Hadid, kilo almak isteyip alamadığını anlattı.

2 / 11 New York'ta Vogue Magazin dergisinin ‘Modanın Gücü' adlı toplantısında konuşma yapan Hadid zayıfladığı için herkesin kendisini eleştirdiğinden bahsetti.

3 / 11 Gigi Hadid, yıllar önce Haşimoto hastalığına yakalandı ve çok fazla kilo vermeye başladı. Bir türlü kilo alamayan Hadid, kendisini eleştirenlere ise bakın nasıl bir açıklama yaptı:

4 / 11 “Kilo almak için bir yandan hamburger yiyorum, bir yandan da squat yapıyorum.

5 / 11 Aslında kendi haline bırakılma özlemi çekiyorum. Ben de dolgun kalçalarım olsun isterdim.”

6 / 11 HAŞİMATO HASTALIĞI NEDİR? Haşimato, tiroit bezinin otoimmün; yani kişinin kendi koruma mekanizmasını, tiroit dokusunu bir yabancı olarak tanıması ile ortaya çıkan bir tiroit hastalığıdır.

7 / 11 Bu durum tiroit hormon fazlalığı yani hipertiroide yol açabilmekle beraber yıllar içinde tiroid hormon yetmezliğine de neden olabilmektedir.

8 / 11 Haşimato hastalığı 1912 yılında Japon bilim adamı Akira Haşimato tarafından tanımlandığı için bu ismi almıştır.

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