Gigi Hadid ve Bella Hadid'in annesi Instagram'ı salladı!

Gigi Hadid ve Bella Hadid! Moda dünyasının en çok aranan en başarılı iki modeli... Yaptıkları her hareket giydikleri her kıyafet ve her paylaşımlarıyla olay oluyorlar.

Hadid kardeşlerin anneleri de kendileri gibi model... Eski model dememiz daha doğru olacaktır elbette...

55 yaşındaki Yolanda Hadid zaman zaman Instagram'da yaptığı paylaşımlarla herkesin dikkatini çekiyor. Güzelliği gözlerden kaçacak gibi olmadığından çok erken yaşta keşfedilmiş olan Hadid tam on beş yıl boyunca modellik yapmış.

Zaman zaman TV programlarına çıkan ve bir kitabı da bulunan eski model yaşına rağmen vücuduyla genç modellere taş çıkartıyor.

Son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çeken anne Hadid şu mesajı verdi:

"İçten bir gülümsemeyle 55... 1964’e geri dönelim. Seksi bir kadının göğüs implantları, dolgu maddeleri, botoks ve toplumun belirlediği güzellik saçmalıklarından arınmış bir vücut. Belirlenen şartlara uygun seksi kadın vücudu için ölene kadar işlem görmesi gerektiğine inanmam... En büyük zenginliğiniz sağlığınız.