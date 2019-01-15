MAGAZİN

Gigi Hadid ve Bella Hadid'in annesi Instagram'ı salladı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.01.2019 15:41 | Son Güncelleme

Gigi Hadid ve Bella Hadid'in annesi Yolanda Hadid genç modelleri kıskandıracak bir paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Hadid seksi pozuyla beğeni topladı.

Gigi Hadid ve Bella Hadid'in annesi Instagram'ı salladı!

Gigi Hadid ve Bella Hadid! Moda dünyasının en çok aranan en başarılı iki modeli... Yaptıkları her hareket giydikleri her kıyafet ve her paylaşımlarıyla olay oluyorlar.

Hadid kardeşlerin anneleri de kendileri gibi model... Eski model dememiz daha doğru olacaktır elbette...

1

55 yaşındaki Yolanda Hadid zaman zaman Instagram'da yaptığı paylaşımlarla herkesin dikkatini çekiyor. Güzelliği gözlerden kaçacak gibi olmadığından çok erken yaşta keşfedilmiş olan Hadid tam on beş yıl boyunca modellik yapmış.

bella-hadid-gigi-hadid-shufflepost-5

Zaman zaman TV programlarına çıkan ve bir kitabı da bulunan eski model yaşına rağmen vücuduyla genç modellere taş çıkartıyor.

Son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çeken anne Hadid şu mesajı verdi:

8522852-0-image-m-165_1547503126742

"İçten bir gülümsemeyle 55... 1964’e geri dönelim. Seksi bir kadının göğüs implantları, dolgu maddeleri, botoks ve toplumun belirlediği güzellik saçmalıklarından arınmış bir vücut. Belirlenen şartlara uygun seksi kadın vücudu için ölene kadar işlem görmesi gerektiğine inanmam... En büyük zenginliğiniz sağlığınız.

Bozuk sistemin size dayattığı yabancı bir maddeyi vücudunuza enjekte etmeden önce çok iyi araştırın ve ona göre karar verin.

Sürdürülebilir iç güzelliğimi ve kendimi olduğum gibi kabul etmem çok uzun yıllarımı aldı. Bu kadar zaman içinde kendim hakkında kötü seçimler yaptım.

“Yaşam” denen bu yolculuk boyunca zaman geçtikçe kendimizi sevmeyi daha iyi öğreniyoruz. Her yaşın kendine has güzelliklerini, eşsiz olanı kutlamayı öğrenmeye başlıyoruz. Sağlığınız olmadan güzelliğinizin bir anlamı yoktur."


Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme
Hastalık yüzünden yüzü değişmişti! Instagram'a döndüHastalık yüzünden yüzü değişmişti! Instagram'a döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yolanda hadid gigi hadid Victoria’s Secret’ın ünlü meleği Gigi Hadid Bella Hadid Bella Hadid annesi

En Çok Okunan Haberler

Olay iddia: Çekilişteki toplarla ilgili görüntülerde...

Olay iddia: Çekilişteki toplarla ilgili görüntülerde...

Bahçeli: Palu Ailesi'nden çıkmış gibiler

Bahçeli: Palu Ailesi'nden çıkmış gibiler

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

HDP Diyarbakır adayı belli oluyor! İşte o isim

HDP Diyarbakır adayı belli oluyor! İşte o isim

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Erdoğan: Trump'ın Türkiye mesajları beni üzdü

Erdoğan: Trump'ın Türkiye mesajları beni üzdü

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Şeyma hareketleri! Bu sefer de...

Şeyma hareketleri! Bu sefer de...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Ve Şeyma pes etti! Şaşırtan itiraf

Ve Şeyma pes etti! Şaşırtan itiraf

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeliz Yeşilmen'den Devlet Bahçeli'ye ziyaret

Yeliz Yeşilmen'den Devlet Bahçeli'ye ziyaret

Merve Büyüksaraç ve Acun Ilıcalı davasında sona gelindi

'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme

Selena Gomez dört ay sonra sosyal medyaya döndü

Hastalık yüzünden yüzü değişmişti! Instagram'a döndü

Ebru Şallı karda pilates yaptı

Ebru Şallı karda pilates yaptı

Selda Alkor'dan Gamze Özçelik'e: Türkiye'yle ilgilen

Usta oyuncu Gamze Özçelik'i eleştirdi

Cem Yılmaz takipçilerine cevap verdi

'Ölüler sanırmış ki diriler her gün helva yiyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.