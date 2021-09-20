Gillian Anderson, 24 yıl sonra ilk Emmy Ödülü’nü kazandı! “Kimse bana inanmadı”

Kraliyet ailesini konu olan The Crown dizisi 73. Emmy Ödül Töreni’ne damga vurdu. 24 yıl sonra The Crown’da Margaret Thatcher performansıyla beğeni toplayan Anderson, 73. Emmy Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Anderson konuşmasında ödülü eski menajeri Connie Freinerg’e adadı. Eski menajerinin başka kimsenin ona inanmadığı zamanlarda yanında olduğunu söyledi. Ödül konuşmasında ayrıca hit dizinin yaratıcısı Peter Morgan’a teşekkür etti.

Anderson, ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ kategorisinde Crown ortak yıldızları Prenses Margaret'i oynayan Helena Bonham-Carter ve Camilla Parker Bowles'ı oynayan Emerald Fennell'e karşı mücadele etti. Anderson en son Emmy kazandığında , The X-Files'daki ikonik Dana Scully rolü sayesinde bir Dramada En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

24 yıl sonra yeniden Emmy Ödülü’ne layık görülmesinin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Anderson, törende çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.



