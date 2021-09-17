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Prenses Diana’ya benzerliğiyle sosyal medyayı fethetti! Fiziksel özellikleri sayesinde milyon dolarlar kazanıyor

17.09.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rose van Rijn ismindeki TikTok kullanıcısı, Galler Prensesi Diana Spencer’a benzerliği sayesinde sosyal medyada gündem oldu. Bu benzerliği TikTok’ta milyonlarca dolar kazanmasını sağladı.

Prenses Diana’ya benzerliğiyle sosyal medyayı fethetti! Fiziksel özellikleri sayesinde milyon dolarlar kazanıyor

1970’li yıllara büyük bir hayranlık duyan Rose van Rijn, kısa sarı saçları ve masmavi gözleriyle TikTok’ta ilgi çekti. 972 bin takipçisi bulunan Rose van Rijn, Diana Spencer ile o kadar güçlü bir benzerlik paylaşıyor ki sosyal medya kullanıcıları fenomen ismin Galler Prensesi'nin reenkarnasyonu olduğunu dahi düşünüyor.

STİLİNİ TAMAMEN BENİMSEDİ

Leydi Diana’nın saç kesimini kendisine uygulayan Rose, “Muhtemel şimdiye kadar sahip olduğum ne güzel saç modeli” dedi.

kapak di

Prenses Diana’ya özel bir hayranlık duyduğunu ifade eden Rose, “Dünya üzerinde hala bu kadar büyük bir etkiye sahip olması çok dikkat çekici. Hiçbir şekilde onunkopyası olmaya çalışmıyorum çünkü açıkçası hiç kimse onun olduğu kişi olamazdı. Ne ben ne de bir başkası” diye konuştu. Ancak benzerliğine ve benzer tarzına rağmen Rose, sadece mirasını canlı tutmak istediği için Prenses'in bir kopyası olmaya çalışmadığını açıkladı.

https://www.mynet.com/scarlett-johansson-a-benzerligiyle-sosyal-medyayi-fethetti-fiziksel-ozellikleri-sayesinde-milyon-dolarlar-kazaniyor-190101258803

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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