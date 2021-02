Gillian Anderson, önce başbakan oldu şimdi de First Lady

ABD'deki başkanların eşlerini ve Beyaz Saray'da bulundukları dönemde yaşanan önemli olayları başkan eşlerinin gözlerinden anlatacak olan antoloji dizisi The First Lady’nin kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Son olarak The Crown dizisinde İngiltere’nin ilk kadın başbakanı Margaret Thatcher’ı canlandıran Gillian Anderson, bu sefer The First Lady dizisinde Eleanor Roosevelt'i canlandıracak.

ELEANOR ROOSEVELT HAKKINDA

1933-1945 yılları arasında First Lady olarak göre alan Eleanor Roosevelt, ABD tarihinin en uzun süreli görevde kalan First Lady'si olarak biliniyor. Diplomat ve aktivist kimliğiyle de bilinen Roosevelt, açık sözlülüğüyle ve sivil haklara olan ilgisiyle de gündemdeki yerini korudu.

Michelle Obama'yı Viola Davis'in canlandıracağı geçtiğimiz sene duyurulmuştu. Michelle Pfeiffer ise Betty Ford'a hayat verecek. Diziyi Aaron Cooley (Four Seats: A Thriller of the Supreme Court) yarattı ve senaryoyu kaleme aldı. Bölümlerini Susanne Bier (The Undoing) yönetecek. Lionsgate TV ve Showtime ise yapımını üstlenecek.